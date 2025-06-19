Відкрита проба "В" Мудрика: чи виявилась вона позитивною

У грудні 2024 року допінг-тести Михайла Мудрика показали позитивний результат. Проба "А" показала наявність заборонених речовин.

Протягом тривалого часу результати другої допінг-проби українця залишалися засекреченими. Однак наразі вже відомо, що і вона виявилася позитивною, пише 24 канал з посиланням на The Athletic.

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Що загрожує Мудрику

Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Відомо, що велося активно розслідування і очікувалися результати другої допінг-проби.

Проба "В" також показала позитивний результат і підтвердила найгірші побоювання.

Відтепер українському футболісту загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Відомо, що юристи намагаються пом'якшити термін покарання українського гравця, однак відповідні органи вже розглядають застосування можливих санкцій.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.

Відзначимо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року.