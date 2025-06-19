Відкрита проба "В" Мудрика: чи виявилась вона позитивною
- У грудні 2024 року допінг-тести Михайла Мудрика показали позитивний результат, проба "В" також підтвердила наявність заборонених речовин.
Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років, юристи намагаються пом'якшити покарання, але органи вже розглядають можливі санкції.
У грудні 2024 року допінг-тести Михайла Мудрика показали позитивний результат. Проба "А" показала наявність заборонених речовин.
Протягом тривалого часу результати другої допінг-проби українця залишалися засекреченими. Однак наразі вже відомо, що і вона виявилася позитивною, пише 24 канал з посиланням на The Athletic.
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Що загрожує Мудрику
Після оголошення про позитивний допінг-тест Михайла Мудрика відсторонили від футболу. Відомо, що велося активно розслідування і очікувалися результати другої допінг-проби.
Проба "В" також показала позитивний результат і підтвердила найгірші побоювання.
Відтепер українському футболісту загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Відомо, що юристи намагаються пом'якшити термін покарання українського гравця, однак відповідні органи вже розглядають застосування можливих санкцій.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів.
Відзначимо, що востаннє українець виходив на поле наприкінці листопада 2024 року.