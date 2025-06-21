"Скатертиною дорога": відомий гравець висловився про скандал з Мудриком

У грудні 2024 року навколо Михайла Мудрика розгорівся допінговий скандал після позитивного теста. Проба "В" українця також показала позитивний результат.

Відомий англійський футболіст Трой Діні прокоментував звинувачення з боку Футбольної асоціації Англії у бій Михайла Мудрика. Він вважає, що процес затягується занадто довго, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

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Діні про скандал навколо Мудрика

Англійський футболіст вважає, що процес зі справою Мудрика потрібно прискорити, оскільки пройшов майже рік часу, як у його організмі виявили заборонений препарат.

Наразі він перебуває у тій точці, коли на нього чекають слухання у цій справі. Пройшов майже рік, і він зараз просто втратив цей час. Якщо він винен, давайте завершимо цей процес. І ви знаєте, якщо він обманював, то скатертю йому дорога. Якщо ж це не так, то цей процес потрібно пришвидшити,

– сказав Трой Діні.

Довідка. Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять асистів. Востаннє він виходив на поле у листопаді 2024 року.