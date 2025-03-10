Шахтар почав продаж квитків на "Донбас Арену" заради допомоги 3-ій штурмовій бригаді

Донецький клуб долучився до грандіозного збору заради допомоги пораненим бійцям ЗСУ. За донат можна виграти круті призив від Шахтаря.

Вже більше 10 років Шахтар не проводить ігри вдома через окупацію Донецька росіянами. Як наслідок, елітний стадіон "Донбас Арена" продовжує залишатися без матчів.

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Потужна підтримка ЗСУ

Тим часом "гірники" активно допомагають Збройним силам України у війні проти Росії. Шахтар оголосив про нову акцію на підтримку армії, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

Донеччани розпочали продаж так званого "квитка на Донбас Арену" задля допомоги Третій штурмовій бригаді. В межах збору "Вивозимо" клуб збирає гроші на придбання броньованих машин, що допомагатимуть з евакуацією поранених воїнів.

Всі, хто зробить донат від 100 гривень, отримає скін банківської картки від Monobank у вигляді унікального квитка на "Донбас Арену". Якщо ж внесок перевищує 20 тисяч гривень, то людина отримає право відвідати тренування Шахтаря та зробити фото з гравцями.

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Своєю чергою за донат від 50 тисяч можна отримати запрошення на фотосесію з командою перед стартом сезону 2025-2026. Також серед усіх "донатерів" будуть розіграні 11 футболок Шахтаря з останнього матчу команди на "Донбас Арені".

Нагадаємо, що востаннє "гірники" виступали на домашній арені 2 травня 2024 року, коли команда МІрчі Луческу в рамках УПЛ переграла Іллічівець. З того часу Шахтар приймав суперників у Львові, Харкові та Києві, а також встиг виграти 14 трофеїв, зокрема шість чемпіонств.