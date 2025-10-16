Нападник збірної України не може закріпитися в основному складі Роми. Свою характеристику Довбику дав і відомий тренер Фабіо Капелло.

Українець Артем Довбик не надто вдало стартував цього сезону. Новий тренер команди Джан П'єро Гасперіні не довіряє українцю місце в основі, а також футболіста критикують експерти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Voce Giallorossa.

Що сказали про Довбика?

Із черговою оцінкою Довбика виступив відомий італійський тренер Фабіо Капелло. Спеціаліст вважає, що атакувальна ланка римлян є слабким місцем в команді.

Це команда, яка повністю довіряє своєму тренеру. Вона намагається максимально реалізувати ігрові принципи Гасперіні. Переконаний, що з часом вона стане результативнішою в атаці, навіть попри те, що Довбик не є нападником топ-рівня. Фергюсон – теж,

– зазначив Капелло.

Нагадаємо, що свого часу Фабіо працював у збірній Росії – з 2012 по 2015 роки. Разом із нею італієць провалився на чемпіонаті світу-2014. Крім того, Капелло часто захоплювався російською культурою.

Окрім цього, тренер очолював Реал, Мілан, Ювентус, Цзянсу Сунін, збірну Англії та Рому. Останніми Капелло керував з 1999 по 2004 роки і саме при ньому "вовки" виграли своє поки що останнє чемпіонство у 2001 році.

Артем Довбик у Ромі