У матчі 17-го туру Серії А Рома розгромила Парму з рахунком 5:0. Одним із головних дійових осіб поєдинку став українець Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Кумедний асист Довбика

Український нападник "вовків" оформив дебютний асист та забив п'ятий гол у чемпіонаті Італії. Гольова передача Артема може претендувати на особливий приз за оригінальність.

На 51-й хвилині поєдинку Салемакерс з меж штрафного майданчика пробив по воротах. На своєму шляху м'яч влучив у дупу Довбика та зрикошетив до Дібали. Аргентинцю залишилося лише підправити його у ворота.

Відео курйозного асисту Довбика

Зазначимо, що для Довбика цей оригінальний асист став дебютним у поточному сезоні. На рахунку Артема відтепер 9 голів у всіх турнірах: 5 – у Серії А, 2 – у Лізі Європи, 2 – у Кубку Італії.

Після приходу легендарного тренера Клаудіо Раньєрі справи римлян покращилися. У турнірній таблиці чемпіонату Італії "вовки" піднялися на 11 місце.