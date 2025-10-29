Довбик перервав гольову засуху: українець забив за Рому та вирвав для неї перемогу

Цього тижня в чемпіонаті Італії тривають матчі 9 туру сезону 2025/2026. На середу, 29 жовтня, був винесений матч за участі столичної Роми.

Команда Артема Довбика приймала аутсайдера турніру Парму. Українець вкотре залишився на лаві запасних, адже під керівництвом Джан П'єро Гасперіні він рідко потрапляє в старт, повідомляє 24 Канал.

До теми Колишній тренер збірної Росії принизив українського нападника Артема Довбика після невдач у Ромі

Як Довбик забив Пармі?

Попри ігнорування з боку тренера українцю вдалось стати героєм зустрічі. Вже на 7-й хвилині травму отримав конкурент Артема по позиції Еван Фергюсон.

Проте замість ірландця Гасперіні випустив не Довбика, а Леона Бейлі. І навіть коли по перерві наставник замінював ямайця, то все одно віддав перевагу Ель-Айнауї.

Зрештою Артем отримав свій шанс на 73-й хвилині, вийшовши замість Суле. Рома вже мінімально вела в рахунку, але українцю вдалось подвоїти перевагу команди.

Артем Довбик забив другий гол в сезоні: дивитися відео

На 81-й хвилині Довбик отримав м'яч після відскоку від суперника та точно пробив з розвороту. Оскільки Пармі вдалось відіграти один м'яч, то саме гол Довбика став переможним для Роми (2:1).

Читайте також Не дивно: спортдиректор Роми пояснив відсутність Довбика у старті команди

Рома в сезоні 2025/2026