Дружина українського голкіпера зачарувала публіку красивим фото у купальнику
- Анастасія Луніна, дружина українського голкіпера Андрія Луніна, поділилася фото у купальнику з відпочинку на Майорці.
- Фото зібрало багато коментарів та лайків у соціальних мережах.
Анастасія Луніна активно займається соціальним мережами. Проте здебільшого дружина Андрія Луніна постить сімейний контент, але цього разу дівчина потішила фанів більш відвертим світлинами.
Кохана голкіпера Реала на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото. Наразі сімейство Луніних відпочиває на Майорці, повідомляє 24 канал.
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Чарівна Анастасія Луніна
Анастасія Луніна поділилась гарячим фото з відпочинку в Іспанії. Кохана Андрія Луніна постала перед камерою у простому, але стильному купальнику.
Шанувальники оцінили нові світлини української красуні. Публікація зібрала чимало коментарів та лайків від фанатів.
Анастасія Луніна опублікувала фото у купальнику / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Андрій Лунін познайомився з Анастасією ще за час виступів у Дніпрі. У 2021 році пара вирішила узаконити свої стосунки, розписавшись у Мадриді.