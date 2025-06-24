Що відомо про дружину Андрія Ярмоленка: цікаві факти та фото чарівної мами трьох дітей

Дружина Андрія Ярмоленка привертає увагу фанатів Динамо своєю красою та вірністю своєму чоловіку. Пара виховує вже трьох дітей.

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко є одним з найбільш яскравих футболістів в історії України. Футболіст став легендою Динамо та забив аж 46 голів за збірну України.

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При цьому фанатів Ярмоленка завжди цікавила постать його дружини. Інна пройшла довгий шлях у стосунках з Андрієм та стала його опорою на шляху до успіху. 24 Канал розповідає детальніше про жінку.

Майже 20 років з Андрієм

Інна народилась у 1987-му, на два роки раніше за Андрія. Доля звела її з футболістом у 19 років, коли Ярмоленку було лише 17. Пара зустрілась на дискотеці.

Дівчина зізнавалась, що Андрію довелось збрехати про свій вік, щоб розпочати з нею стосунки. Лише за кілька місяців вона дізналась правду, коли Ярмоленко запросив її на випускний.

Втім цей невеличкий обман не зруйнував їх стосунки. Інна надавала Андрієві необхідну підтримку у важкі моменти в кар'єрі та дарувала йому сімейний затишок.

Інна разом із Андрієм Ярмоленком / фото з інстаграму:

Наприкінці 2011 року пара одружилась, після чого не стала відкладати питання поповнення на безвік. Вже у 2013 році Інна народила первістка Івана.

Коли у тебе троє дітей, завжди багато роботи, кудись треба бігти. Школа, дитсадок, гуртки… Але у мене є поміч, без неї мені було б дуже важко. Андрій допомагає теж, коли вдома. Він дуже любить бавитися з дітьми. Інколи мене не беруть, їдуть чоловічою компанією і я задоволена, можу релакснути,

– зізналась Інна в інтерв'ю Анні Ребровій.

Пізніше дівчина подарувала Андрієві ще двох синів – Данила (2015 рік) та Максима (2020 рік). Щодо роботи Інни, то про цей відомо загальній спільноті не так багато.

Інна Ярмоленко із дітьми / фото з інстаграму:

Інна є фахівцем з міжнародних відносин і дипломатії. Саме на цю спеціальність вона навчалась в університеті. Наразі ж Ярмоленко займається діяльністю благодійного фонду зі США.

При цьому дівчина з роками залишається у прекрасній формі навіть після народження трьох дітей. Інна постійно отримує компліменти від підписників у інстаграм, адже нерідко любить похизуватися яскравими фото.

Не думаю, що це прям моя заслуга. У мене дуже добра генетика, дякую мамі. Звичайно, я займаюсь спортом пару разів на тиждень. Але я завжди кудись біжу, щось роблю. Це і допомагає залишатися у хорошій формі,

– розповідала Інна Ярмоленко.

При цьому дружина вінгера Динамо відрізняється від багатьох других половинок відомих футболістів. Звабливі знімки з'являються періодично в її акаунті в інстаграм.

Але її фото не переходять межу та навряд чи можуть називатися відвертими. Інна не є прихильницею гламуру та шумних тусовок, не проводить ефіри з підписниками та не помічена у рекламі брендів.

Ефектні фото Інни Ярмоленко / фото з інстаграму:

Війна в Україні

Переломним моментом для Інни став початок повномасштабної війни в Україні. 23 лютого 2022 року Ярмоленко приїхала зі старшим сином до Києва, щоб полікувати йому зуби.

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Саме у столиці України вони зустріли початок активних бойових дій на цій території. З нею в цей час був батько Андрія. Кілька днів Інна з Іваном просиділи вдома, після чого Динамо запросило їх на тренувальну базу.

Там можна було вберегтись від повітряних атак. Клуб же надав їм всю необхідну допомогу та подбав про її повернення до Лондона. Саме там сім'я проживала, адже Андрій виступав за Вест Гем.



Андрій та Інна Ярмоленко на мітингу в підтримку України в Лондоні / фото з інстаграму

З початком повномасштабної війни Андрій з Інною та дітьми перейшли на українську мову. А у 2023 році вони не побоялись повернутися на Батьківщину. Андрій отримав пропозицію завершувати кар'єру в Динамо.

Після того, як Ярмоленко вирішить зав'язати із футболом, Андрія бачать в ролі спортивного директора клубу. Немає сумнівів, Інна і надалі буде поряд з чоловіком та допомагатиме легенді українського футболу досягати успіху вже у новій ролі.