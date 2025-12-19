"Прикута до ліжка": дружина ексгравця збірної України розповіла про наслідки моторошної аварії

У вівторок, 16 грудня, український футболіст Василь Кравець потрапив у страшну аварію. Разом з захисником Металіста 1925 перебували також в автомобілі його дружина Ярина та маленька донечка.

ДТП сталася поблизу села Тараканів на Рівненщині й, на щастя, не мала найгірших наслідків, хоча все виглядало дуже моторошно. Напередодні дружина ексфутболіста збірної України розповіла, які наслідки мала аварія, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбол 24.

Читайте також З ким Шахтар може зіграти в 1/8 фіналу Ліги конференцій: усі потенційні суперники

В якому стані перебуває родина футболіста?

Учасниками тієї ДТП стали три вантажні та легковий автомобіль. Унаслідок зіткнення двоє пасажирів виявилися затиснутими у машині, від якої майже нічого не залишилося.

Ними виявилася саме Ярина з донечкою 2020 року народження. Рятувальники лише за допомогою спеціального обладнання змогли визволити їх.

Обраниця футболіста зізналася, що поки не може відійти від пережитого. Вони всією родиною досі намагаються прийти до тями й ті моменти постійно прокручуються в голові.

Почуваюся дуже важко… Дякувати Богові, наша донечка отримала лише забої ноги та кілька саден. Вона в нас справжній герой – уже бігає та радує мене, поки я фактично прикута до ліжка. У мене – гематоми, зашита нога, численні забої…Чоловік приховує, що йому боляче, але по саднах і синцях я бачу, наскільки йому важко. Він дуже мужній,

– сказала Ярина.

Вона повідомила, що вони просто їхали додому у відпустку. Попри стресову ситуацію, Ярина пам'ятає кожну подробицю тієї аварії.

За словами дружини Василя, вони зупинилися, як і всі машини попереду. Як раптом чоловік закричав, що в них зараз в’їдуть і через мить стався удар.

Як спрацювали екстрені служби?

Дівчина також розповіла, що дуже вдячна всім, хто допомагав їм у дуже непростий час. Зокрема, вона виділила працівників ДСНС, які приїхали надзвичайно швидко та поліціянтам.

"На iPhone спрацював аварійний сигнал – рятувальники одразу передзвонили чоловікові, запитали, чи справді сталася аварія nf де ми перебуваємо. Ми чекали допомогу всього близько п’яти хвилин. Усі служби зреагували миттєво. Я безмежно вдячна всім працівникам поліції, які діставали мою донечку, зі всіх сил намагалися вирвати ці крісла", – повідомила Ярина.

Вона зазначила, що лише за допомогою ДСНС вдалося деблокувати Емілі. Також похвалила медиків за їх чуйність і людяність.

Швидка доправила нас до міста Дубно. Я щиро вдячна всім лікарям Дубенської міської лікарні. Таких добрих, чуйних лікарів і санітарок я ще не зустрічала. Від усього серця пам’ятатиму, як вони переживали за нас…

– сказала дружина Кравця.

Вона заявила, що наразі вони всією родиною вже вдома. Через сильні забої, шви та гематоми їй дуже важко рухатися та вставати. Василь допомагає їй навіть перевернутися в ліжку, тож потрібен час, щоб загоїлися всі рани.

Що відомо про кар'єру Василя Кравця?