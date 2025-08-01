Анастасія Луніна часто ділиться з шанувальниками частинкою з особистого життя. Проте побачити гарячий контент від дружини Андрія Луніна у соціальних мережах можна вкрай рідко.

Анастасія Луніна у своєму інстаграмі опублікувала неймовірно спекотні фото з відпочинку. Кохана українського голкіпера Реала вразила вболівальників новими світлинами, повідомляє 24 канал.

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Як Луніна вразила публіку?

Андрій Лунін грає у Реалі та проживає разом з сім'єю у Мадриді. Подружжя вирішило залишитись відпочити в Іспанії перед стартом передсезонних зборів команди в межах підготовки до наступного клубного сезону 2025/2026.

Нещодавно Анастасія Луніна опублікувала гарячі фото, які рідко можна побачити у профілі дружина Андрія Луніна. Кохана українського голкіпера показала світлини з відпочинку, засвітивши бюст у стильному червоному купальнику.

Анастасія Луніна на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Реал зовсім скоро розпочне передсезонні збори. Перший офіційний матч "Королівський клуб" зіграє проти Осасуни у Ла Лізі – 19 серпня, початок гри о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли про те, що Ангеліна Забарна поділилась гарячими фото з відпочинку. Дружина Іллі Забарного з Борнмута похизувалась розкішною фігурою на пляжі.