"Забий його до смерті": промоутер назвав боксера, якого дружина Усика вимагала знищити

Вже 19 липня в Лондоні визначиться ім'я абсолютного чемпіона світу в хевівейті. За цей статус будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Це буде реванш між боксерами. Напередодні майбутнього бою промоутер українця Олександр Красюк пригадав суперечливий момент з їх першого очного протистояння, повідомляє 24 Канал із посиланням на FightBook MMA.

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Катерина Усик вимагала забити "Динаміта" до смерті

Він прокоментував удар нижче пояса від Даніеля Дюбуа, після якого Олександру Усику дали час на відновлення. За словами менеджера, дружина українського боксера тоді дуже розізлилася й вимагала від свого чоловіка максимальної агресії:

У 2023 році був односторонній бій. Дюбуа вдарив нижче пояса, і у нас були експерти, які уважно стежили за боєм, і ми нарахували 20 ударів нижче пояса протягом усього бою. Могло статися будь-що. Скажімо, рефері стояв під іншим кутом і не бачив удару нижче пояса, що б тоді сталося? Дозвольте сказати вам, дружина Усика після цього кричала Олександру: "Забий його до смерті".

Зазначимо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся у Вроцлаві в серпні 2023 року. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 23 поєдинки – всі перемоги, з яких 14 нокаутом.

Нагадаємо, раніше Теренс Кроуфорд зробив прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.