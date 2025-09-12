Подружжя Віталія та Вікторії Миколенків небезпідставно називають однією з наймиліших пар в українському футболі. Дружина футболіста збірної України та Евертона відзначається своєю скромністю та елегантністю.

Один з найкращих захисників України Віталій Миколенко познайомився зі своєю дружиною Вікторією завдяки соціальним мережам. 24 Канал підготував матеріал про другу половинку латераля Евертона та збірної України.

Де народилася та скільки років дружині Миколенка?

Віталій та Вікторія Миколенки майже однолітки. 24 липня 2025 року дружині футболіста виповнилося 25 років, тоді як Віталій 29 травня відсвяткував 26-річчя. До одруження у дівчини було прізвище Ассорова.

Вікторія народилася у російських Мінеральних Водах. Достеменно не відомо, коли саме її родина переїхала до Криму. На тимчасово окупованому Росією півострові вона закінчила школу у 2017 році. Тоді вона опублікувала у соціальних мережах фото з останнього дзвоника. На ньому видно, що деякі випускники були у стрічках з російським триколором.

Вікторія на останньому дзвонику в Криму / фото із соцмереж дружини Миколенка

Про батьків Вікторії у відкритій мережі практично немає інформації. Лише є одна світлина з випускного, де вона сфотографувалася разом з татом і мамою.

Вікторія Ассорова разом з батьками / фото з інстаграму дружини Миколенка

Як познайомилися Миколенки?

Про історію знайомства зі своєю майбутньою дружиною Віталій Миколенко розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ". Це сталося завдяки сестрі Вікторії, яка знімала відео у соціальних мережах.

Вони там якийсь прямий ефір знімали. Я побачив її та знайшов Вконтакте. Вона була з Криму, ми раз на пів року спілкувалися, потім не спілкувалися, потім знову спілкувалися. А потім вона з кінцями до Києва переїхала і все,

– розповів Миколенко.

У Вікторії своя версія початку знайомства зі своїм коханим. Дівчину постійно в інстаграмі запитували, як вона познайомилася з Віталієм, на що вона запостила кумедну світлину зі свого дитинства.

Ми познайомилися ще в дитинстві,

– підписала Вікторія дитяче фото з мавпочкою.

Вікторія Миколенко пожартувала на тему знайомства / фото з інстаграму

Тож у 2019 році Вікторія переїхала до Києва. У цей час Віталій вже став гравцем основного складу Динамо. У 2021 році закохана пара вже не приховувала своїх стосунків. Вони вітали один одного з днем народження, а у грудні того ж року відгуляли на весіллі захисника "біло-синіх" Дениса Попова.

А вже через кілька місяців Віталій підписав контракт з Евертоном та разом з Вікторією вони переїхали до Англії.

Вікторія на стадіоні "Гудісон Парк" / фото з інстаграму Вікторії

Весілля в Англії та народження дитини

Влітку 2023 року Віталій наважився на відповідальний крок та зробив пропозицію руки і серця коханій дівчині, з якою був у відносинах вже чотири роки. Звісно, що Вікторія відповіла "так".

У лютому 2024 року пара відсвяткувала весілля. Цікаво, що офіційна церемонія відбулася в українському консульстві у Великій Британії. На святкову подію були запрошені найближчі родичі та друзі.

Вікторія і Віталій розписалися в українському консульстві / фото з інстаграму Вікторії

Під час Євро-2024 Вікторія дізналася про вагітність. Цікавою історією вона поділилася у своєму телеграмі. У Німеччині, де проходив чемпіонат Європи, дівчина відпочивала та спокійно пила пиво у компанії з іншими дружинами футболістів збірної України. Одного разу під час прогулянки вона вирішила зробити тест, адже у неї була затримка циклу. Вікторія побачила одну смужку та подумала, що результат негативний.

Ввечері дружина Миколенка показала свій тест Христині Шацьких – дівчині Миколи Шапаренка та доньці Максима Шацьких. Вона пояснила, що у Німеччині тести влаштовані інакше, а тому одна смужка означає вагітність. Ось за таких обставин Миколенки дізналися, що у їхній родині буде поповнення.

У лютому 2025 року Віталій та Вікторія стали батьками. Дружина подарувала чоловікові прекрасну донечку.

Віталій та Вікторія Миколенки зі своєю донькою / фото з інстаграму дружини футболіста

Чим займається дружина Миколенка?

Вікторія Миколенко досить активно веде соціальні мережі та ділиться світлинами зі свого життя. Дружина футболіста любить подорожувати та обожнює квіти. Наразі весь свій час вона присвячує родині.

Вікторія всіляко підтримує свого чоловіка, який виступає у найсильнішій футбольній лізі світу. В інстаграмі вона періодично публікує добірки відео з найкращими діями Віталія у чемпіонаті АПЛ та дуже пишається своїм чоловіком.

Вікторія Миколенко / фото з інстаграму дружини футболіста