Дружина футболіста збірної України похизувалась фігурою на відпочинку: спекотні фото
- Христина Яремчук, дружина футболіста Романа Яремчука, поділилася фотографіями з відпочинку в турецькому Бордумі.
- Подружжя Яремчуків разом вже сім років і виховують сина Микиту, який народився у 2019 році.
Христина Яремчук активно веде соціальні мережі та часто тішить фанів гарячим контентом. Дружина Романа Яремчука, який виступає за Олімпіакос, знову поділилась яскравими світлинами.
Кохана українського нападника вирушила на відпочинок у турецький Бордум. Дівчина порадувала шанувальників, опублікувавши в інстаграмі спекотні фото з пляжу, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Христина Яремчук
Христина Яремчук поділилась фотографіями з відпочинку на пляжі. Дружина Романа Яремчука поніжилась під променями під пекучим сонцем та показала фанатам свою ідеальну фігуру.
Для свого розкішного образу тендітна дівчина обрала яскравий жовтий бікіні з плавками на зав'язці.
Нагадаємо, що подружжя Яремчуків у стосунках уже сім років. Христина та Роман виховують маленького сина Микиту, який народився у 2019 році.
Раніше найпопулярніша футболістка світу Аліша Леманн поділилась гарячими фото з відпочинку. Зіркова гравчиня Ювентуса позасмагала на сонці біля пляжу.