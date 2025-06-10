Дружина гравця Шахтаря поділилась спекотними фото, які "зірвуть дах"
- Анастасія Конопля, дружина гравця Шахтаря Юхима Коноплі, відзначила свій 26-й День народження.
- Анастасія активно веде соціальні мережі, має 12 тисяч підписників та ділиться моментами з життя, включаючи тренування та гру в теніс.
Анастасія Конопля нещодавно відсвяткувала День народження. Дружині Юхима Коноплі, який виступає за Шахтар, виповнилося 26 років.
Дівчина вирішила потішити своїх шанувальників у святковий день. Анастасія Конопля на власній сторінці в інстаграмі поділилась гарячими фото, які зірвуть дах, повідомляє 24 канал.
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Гаряча Анастасія Конопля
Анастасія Конопля опублікувала серію доволі відвертих світлин. Дружина Юхима Коноплі постала перед камерою у розкішному образі, який привернув увагу публіки.
Для свого образу дівчина обрала чорний латексний боді. Чудовим доповненням стали довгі та стильні підбори. У самому дописі Анастасія зазначила, що "Краса – це не тільки зовнішність, а й внутрішній стан".
Анастасія Конопля поділилась гарячими світлинами / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Анастасія Конопля активно займається соціальними мережами та має 12 тисяч фоловерів. Кохана Юхима Коноплі ділиться моментами з життя, відвідує тренування, а також грає у теніс.
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