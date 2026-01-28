Дорожньо-транспортна пригода відбулась у Румунії. Мікроавтобус із фанатами "двоголових орлів півночі" зіштовхнувся з вантажівкою під час невдалого обгону на автотрасі, повідомляє Skai.

Що відомо про ДТП за участі фанатів ПАОКа?

Внаслідок зіткнення транспортний засіб, у якому були вболівальники грецького клубу, викинуло на узбіччя. На жаль, ця аварія не обійшлася без жертв.

Вона забрала життя семи людей. Ще троє фанатів, які були в салоні, отримати травми різного ступеня.

На щастя, вантажівка, яка перевозила спирт, не вибухнула після зіткнення, адже тоді кількість загиблих могла значно зрости. У цей момент на трасі було чимало автомобілів поруч.

Куди прямували вболівальники?

Фанати ПАОКа їхали через Румунію у Францію на виїзну гру своєї команди проти Ліона. Команди гратимуть між собою у восьмому турі основного раунду Ліги Європи.

Зазначається, що місцева поліція вже порушила кримінальне провадження за статтями "заподіяння смерті через необережність" та "заподіяння тілесних ушкоджень через необережність". На цю моторошну ДТП вже відреагував і ПАОК на офіційному сайті.

У грецькому клубі глибоко спустошені загибеллю своїх фанів. Вони висловили співчуття близьким і рідним уболівальників, чиї життя трагічно обірвалися.

До слова. Також на цю трагедію вже відреагував Ліон і УЄФА. Французький клуб заявив, що вшанує пам'ять загиблих фанатів під час гри.

Що відомо про виступи ПАОКа в Лізі Європи?

Грецький клуб після семи турів посідає 12 місце в турнірній таблиці, яке дає право зіграти в 1/16 фіналу.

Наразі команда має 12 очок в активі, а перемога над Ліоном, який є лідером, може принести навіть прямий вихід в 1/8 фіналу.

Матч відбудеться 29 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

