Дюбуа може вкрасти бій з-під носа Усика: як це можливо
- Даніель Дюбуа може провести бій з переможцем поєдинку між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі, якщо Олександр Усик відмовиться від поясу WBO.
- Тріумфатор бою Паркер – Вордлі повинен вийти на бій проти Усика, але присутність Тайсона Ф'юрі може змінити плани.
Менеджер Даніеля Дюбуа заговорив про повернення свого клієнта у профі-ринг. За словами Сема Джонса, британський супертяж зазіхнув на переможця бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.
Менеджер колишнього чемпіона світу за версією IBF повідомив, що Даніель Дюбуа буде присутній на протистоянні Паркер – Вордлі у Лондоні. Сем Джонс розповів, що "Динаміт" може провести бій проти переможця зустрічі на арені "О2", пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Дюбуа може побитись із переможцем Паркер – Вордлі?
Представник британського супертяжа розповів, за якої умови Олександр Усик може відмовитись від поясу WBO. Схоже, що Дюбуа хоче вкрасти бій з-під носа українського абсолютного чемпіона.
Я уважно стежу за цим, тому що, на мою думку, Даніель Дюбуа може зустрітися з переможцем того бою (між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі). Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач. Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним,
– заявив Джонс.
Нагадаємо, що тріумфатор протистояння Паркер – Вордлі повинен вийти на бій проти Усика. Про це в інтерв'ю The Ring розповідав Сергій Лапін, директор команди українського боксера. Також представник українця припустив, що Усик, після своєї заяви про продовження кар'єри до 41-го року, може провести ще 5 боїв.
Які останні новини про Даніеля Дюбуа?
Востаннє Дюбуа виходив у ринг у середині липня 2025-го, коли вдруге у своїй кар'єрі програв Усику. Це була 3-ю у професіоналах.
Після цього реваншу статистика "Динаміта" стала – 25 боїв, у яких здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) та 3 фіаско. Востаннє Даніель перемагав 21 вересня минулого року, коли несподівано легко нокаутував у 5-му раунді зіркового земляка Ентоні Джошуа.
Раніше стало відомо, що IBF санкціонувала бій Дюбуа проти Френка Санчесом. Наразі у команд боксерів є 30 днів, аби домовитись про двобій, інакше розпочнуться промоутерські торги.