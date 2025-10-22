Дюбуа може вкрасти бій з-під носа Усика: як це можливо

Менеджер Даніеля Дюбуа заговорив про повернення свого клієнта у профі-ринг. За словами Сема Джонса, британський супертяж зазіхнув на переможця бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.

Менеджер колишнього чемпіона світу за версією IBF повідомив, що Даніель Дюбуа буде присутній на протистоянні Паркер – Вордлі у Лондоні. Сем Джонс розповів, що "Динаміт" може провести бій проти переможця зустрічі на арені "О2", пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Дюбуа може побитись із переможцем Паркер – Вордлі?

Представник британського супертяжа розповів, за якої умови Олександр Усик може відмовитись від поясу WBO. Схоже, що Дюбуа хоче вкрасти бій з-під носа українського абсолютного чемпіона.

Я уважно стежу за цим, тому що, на мою думку, Даніель Дюбуа може зустрітися з переможцем того бою (між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі). Він буде на поєдинку, як уважний спостерігач. Якщо Тайсон Ф’юрі повертається, саме з ним Усик захоче битися. Це грошовий бій для Олександра, тож переможець опиниться у чудовій позиції в будь-якому разі. Якщо Усик звільнить свій пояс, ви отримаєте потенційно наступного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі – і бій між ним та Дюбуа буде грандіозним,

– заявив Джонс.

Нагадаємо, що тріумфатор протистояння Паркер – Вордлі повинен вийти на бій проти Усика. Про це в інтерв'ю The Ring розповідав Сергій Лапін, директор команди українського боксера. Також представник українця припустив, що Усик, після своєї заяви про продовження кар'єри до 41-го року, може провести ще 5 боїв.

Які останні новини про Даніеля Дюбуа?