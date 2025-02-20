Паркер і його тренер зізналися, на що робитимуть ставку в битві з Дюбуа

У суботу, 22 лютого, у столиці Саудівської Аравії відбудеться грандіозний вечір боксу. Однією з його головних подій стане поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Це буде другий захист пояса IBF для "Динаміта". Тренер новозеландського претендента розповів, завдяки чому його підопічний збирається стати новим чемпіоном світу.

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На яку трансформацію пішов Паркер

Енді Лі заявив, що команда Паркера вирішила зробити ставку на силу. Джозеф набрав вагу перед поєдинком і сподівається, що це дасть йому перевагу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Джо буде важким. Вперше в кар'єрі він набере таку вагу. Але це не вплине на його швидкість і мобільність, а його удари стали сильнішими,

– заявив тренер.

Цю тезу підтвердив і сам боксер. Новозеландець вірить, що це допоможе йому перемогти чинного чемпіона, головним козирем якого є потужний удар:

У мене все гаразд зі швидкістю на ногах та швидкістю ударів. Все гаразд з витривалістю та потужністю. Додаткова вага додасть мені плюсів, що я і маю намір показати в рингу.

Нагадаємо, що переможець майбутнього бою з великою ймовірністю стане наступним суперником Олександра Усика. Саме пояса IBF не вистачає українцю, щоб знову стати абсолютом.