Збираюся звалити його, – Дюбуа назвав слабке місце Усика

Олександр Усик битиметься у реванші проти Даніеля Дюбуа. Пристрасті вирують навколо довгоочікуваного поєдинку, у якому визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні.

Даніель Дюбуа вкотре висловився про реванш з Олександром Усиком. Британський боксер впевнений у своїй перемозі, а також назвав слабке місце українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Дюбуа розповів, як поб'є Усика

Даніель Дюбуа вважає, що його програбували у першому бою проти Олександра Усика. Британський боксер вважає, що у тому поєдинку точно влучив у корпус українця.

"Динаміт" наголосив, що відпрацьовував у тренувальному таборі удари по тілу. Зі слів боксера, слабке місце Короля хевівейту, це панчі по корпусу.

Слабке місце? Можливо, так. Здається, він кілька разів падав від ударів по корпусу. Так що така слабкість точно є. Цього разу я збираюся віддати все, щоб точно звалити його,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться у пекельній битві на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Жан Беленюк зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, що відбудеться у Великій Британії. Олімпійський чемпіон заявив, що йому не сподобався перший бій.