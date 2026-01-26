"Нічого не працює": чемпіон світу висловився про трансфер Забарного у ПСЖ
- Ілля Забарний став одним з найдорожчих захисників в історії футболу після переходу в ПСЖ перед сезоном-2025/2026.
- Чемпіон світу Крістоф Дюгаррі висловив розчарування літніми підписаннями ПСЖ, зокрема Забарним і Люкою Шевальє, які поки не виправдовують очікувань.
Перед початком сезону-2025/2026 французький ПСЖ підписав Іллю Забарного. Він став одним з найдорожчих захисників в історії футболу.
Українець зі старту почав мати стабільну ігрову практику, проте за цей час отримував і чимало критики. Своєю думкою про трансфер 23-річного футболіста поділився Крістоф Дюгаррі, який ставав чемпіоном світу-1998 у складі збірної Франції, повідомляє Planete PSG.
Що сказав Дюгаррі про Забарного?
Колишній форвард Барселони вважає, що загалом літні підписання парижан поки розчаровують не тільки фанатів, а й спортивного директора та тренера чинних переможців Ліги чемпіонів. За словами француза, Забарний та основний голкіпер Люка Шевальє не посилили ПСЖ і поки не виправдовують очікувань від себе.
Вони підписали двох гравців, щоб вбудувати їх у пазл, але нічого не працює. Наразі Луїш Кампуш і Луїс Енріке розчаровані в Забарному та Шевальє. Вони не очікували, що ті будуть на такому рівні на даному етапі сезону. Думаю, вони сподівалися, що справи підуть трохи краще. Зараз я думаю, що Луїш Кампуш помилився,
– сказав Дюгаррі.
Зазначимо, що обидва гравці майже в кожному матчі з'являються на полі. В останньому поєдинку ПСЖ проти Осера вони вийшли в основному складі та допомогли команді здобути перемогу з рахунком 1:0.
Після цієї зустрічі підопічні Енріке повернули собі лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Свою наступну гру вони проведуть 28 січня у Лізі чемпіонів.
Що відомо про кар'єру Забарного у ПСЖ?
Ілля перейшов у ПСЖ з англійського Борнмута влітку 2025 року за 63 мільйони євро.
Українець провів 24 матчі за парижан у всіх турнірах, забивши один гол (дані Transfermarkt).
Він уже виграв з ПСЖ Міжконтинентальний кубок і Суперкубок Франції.