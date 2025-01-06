"Проводить бої в Прем'єр-лізі": колишній чемпіон світу назвав головну боксерську чесноту Усика

Олександр Усик у 2019 році змінив крузервейт на хевівейт. Попри свої скромні габарити для цієї вагової категорії, він зміг її підкорити та став абсолютом.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі висловився про феномен українця. Він назвав головний козир Олександра Усика, завдяки якому він став королем сучасного хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що робить Усика номером 1

Британець заявив, що різницю для українця робить його боксерський інтелект. Він дозволяє прораховувати суперників та нівелювати свої недоліки.

"Головна проблема для суперників – Усик надто розумний. Він показував неймовірні виступи в крузервейті та зміг перенести свою психологію у суперважку вагу. Українець завжди перебуває на один крок попереду своїх опонентів. Усик швидше завдає комбінованих ударів, тримає комфортну дистанцію, знає, коли та як атакувати.

Ви ніколи не побачите українця в клінчі з величезними боксерами, тому що він надто розумний для цього. У суперважкій вазі всі думають так, як Ф’юрі: "Я більший, значить, я сильніший". Потім, коли вони виходять на ринг, то зазнають чергової невдачі. Усик проводить бої в Прем'єр-лізі, а решта залишилися в першому дивізіоні", – сказав Маккензі.

До слова. Раніше Дюк Маккензі назвав найнебезпечнішого суперника для Олександра Усика серед сучасних супертяжів. Він виділив бійця, який посідає перше місце у списку претендентів на титул WBA.

Нагадаємо, що український чемпіон досі залишається непереможним на професійному рівні. Він провів 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги (14 нокаутом).