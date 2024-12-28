В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Британець програв одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Ексчемпіон світу вважає, що немає потреби в ще одному реванші проти Усика. Ф'юрі повинен просто піти на пенсію.

Йому більше нічого доводити. Він був чемпіоном світу в надважкій вазі, він не може просити більшого, і у нього більше грошей, ніж він може витратити. Зараз він ризикує тим, що один чи два інших важковаговика, які мали б піти на пенсію, можливо, цього не зроблять. Я б хотів, щоб він пішов на пенсію,

– сказав Дюк Маккензі.

Відзначимо, що після поразки у реванші "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.