Півзахисник Баварії зламав ногу у чвертьфіналі КЧС: моторошне відео
- Під час чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Баварією півзахисник Джамал Мусіала отримав серйозну травму ноги.
- Після зіткнення з воротарем Джанлуїджі Доннаруммою, Мусіалу винесли з поля на ношах, а Доннарумма емоційно відреагував на інцидент.
Жахливий момент трапився під час матчу Клубного чемпіонату світу ПСЖ – Баварія. В одному з епізодів поєдинку серйозно травмувався півзахисник німецького клубу Джамал Мусіала.
В рамках чвертьфіналу Клубного ЧС-2025 Парі Сен-Жермен зустрівся з Баварією. Переможець поєдинку отримував путівку до наступної стадії турніру, пише 24 Канал.
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Моторошна травма Мусіали
У першому таймі суперники не відзначилися голами. Драматичний момент трапився на четвертій компенсованій хвилині.
Під час ігрового епізоду захисник ПСЖ супроводжував м'яч, який повинен був забрати голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. У боротьбу вирішив вступити півзахисник Баварії Джамал Мусіала.
Внаслідок зіткнення нога 22-річного футболіста потрапила під воротаря. Під час падіння стопа Мусіали була вже вигнута у неприродному вигляді.
Відео моторошної травми Мусіали
Після зіткнення з'явилися медики, які надали футболісту першу допомогу. Після цього Мусіалу на ношах винесли з поля. Доннарумма емоційно пережив момент. Голкіпер ПСЖ навіть розплакався.