Конфліктував із Маліновським: Довбик буде працювати під керівництвом переможця Ліги Європи
- Римська Рома запропонувала Джан П'єро Гасперіні 3-річний контракт на посаду головного тренера.
- Гасперіні має успішний досвід тренування Аталанти і здобув перемогу в Лізі Європи у сезоні 2023/2024.
- Аталанта під керівництвом Гасперіні посідає третє місце в Серії А, а Рома — сьоме.
- Гасперіні розпочав свою тренерську кар'єру в 1994 році і має багатий досвід роботи з різними італійськими клубами.
Римська Рома визначилась із новим головним тренером команди. На заміну Клаудіо Раньєрі може прийти нинішній наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
За інформацією італійського видання Corriere dello Sport, римський клуб запропонував 67-річному наставнику 3-річний контракт. Джан П'єро Гасперіні взяв час, аби добре узгодити усі "за" та "проти" цієї пропозиції "вовків", інформує 24 Канал.
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Новий тренер для Довбика
Раніше вже колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Анджело Ді Лівіо називав кандидатуру Гасперіні, як хороший варіант для Роми та особисто розвитку Артема Довбика.
Наразі італійський фахівець продовжує свою роботу на чолі Аталанти. За спиною Гасперіні вже 430 матчів на чолі "бергамасків". Його нинішня команда бореться за медалі поточного сезону Серії А. Аталанта після 29 турів замикає трійку лідерів, набравши 58 балів. Відставання до лідера сезону Інтера складає 6 очок, а до другого Наполі лише 3 пункти.
Рома ж йде сьомою, маючи у своєму активі 49 набраних балів.
Що відомо про тренерську діяльність Гасперіні
- Розпочав свою тренерську роботу у далекому 1994-му році, коли очолив "молодіжку" Ювентуса.
- Після чого два роки віддав іншому італійському клубу Кротоне (110 матчів).
- Із 2006-го по 2010-й роки очолював Дженоа. Під його керівництвом команда провела 186 поєдинків. Це другий показник у кар'єрі Гасперіні на чолі одного клубу. Більше лише проведених ігор на чолі Аталанти.
- Найіменитішим клубом у тренерській діяльності Гасперіні став Інтер (лише 5 матчів).
- У 23-х матчах Гасперіні був головним тренером Палермо.
- Наприкінці вересня 2013-го італійський спеціаліст повернувся працювати до Дженоа (111 ігор).
- Із липня 2016-го очолює Аталанту.
- Найбільшим досягненням у тренерській кар'єрі Гасперіні є перемога у Лізі Європи із Аталантою у сезоні-2023/2024.