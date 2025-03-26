Конфліктував із Маліновським: Довбик буде працювати під керівництвом переможця Ліги Європи

Римська Рома визначилась із новим головним тренером команди. На заміну Клаудіо Раньєрі може прийти нинішній наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

За інформацією італійського видання Corriere dello Sport, римський клуб запропонував 67-річному наставнику 3-річний контракт. Джан П'єро Гасперіні взяв час, аби добре узгодити усі "за" та "проти" цієї пропозиції "вовків", інформує 24 Канал.

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Новий тренер для Довбика

Раніше вже колишній футболіст Ювентуса та збірної Італії Анджело Ді Лівіо називав кандидатуру Гасперіні, як хороший варіант для Роми та особисто розвитку Артема Довбика.

Наразі італійський фахівець продовжує свою роботу на чолі Аталанти. За спиною Гасперіні вже 430 матчів на чолі "бергамасків". Його нинішня команда бореться за медалі поточного сезону Серії А. Аталанта після 29 турів замикає трійку лідерів, набравши 58 балів. Відставання до лідера сезону Інтера складає 6 очок, а до другого Наполі лише 3 пункти.

Рома ж йде сьомою, маючи у своєму активі 49 набраних балів.

Що відомо про тренерську діяльність Гасперіні