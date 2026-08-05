Дебютанти Мундіалю звинуватили ФІФА у шантажі та невиплаті грошей

На тлі звинувачень на адресу ФІФА щодо корупції та бажання перетворити футбол на продукт для інвесторів терпець несподівано увірвався федерації Йорданії. Країна, яка дебютувала цьогоріч на чемпіонаті світу, висунула низку претензій Джанні Інфантіно.

Виявилось, що ФІФА не виконала перед збірною-новачком Мундіалю фінансових зобов'язань, що поставило її у незручне становище. До того ж чиновникам з Йорданії натякали, що варто публічно розхвалювати президента ФІФА, пише 24 Канал.

Який скандал стався щодо ФІФА та Йорданії

Президент йорданської футбольної асоціації Алі бін Аль-Хусейн заявив, що національна команда ще з грудня минулого року очікує на виплату призових за участь в Арабському кубку – міжконтинентальному турнірі за участі арабських націй Азії та Африки, який організовує сама ФІФА.

Без цих грошей на тлі дебютної участі у чемпіонаті світу Йорданія зазнала фінансового тиску, адже змушена була понести величезні податкові витрати.

Аль-Хусейн також поскаржився, що під час Мундіалю йому прозоро натякали, що для того, аби залагодити проблеми і отримати обіцяні гроші, потрібно публічно підтримувати будь-які дії президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Як Інфантіно опинився на межі відставки з ФІФА

Свідчення йорданського посадовця лише поглибили кризу, у якій перебуває керівництво ФІФА через поведінку Інфантіно та його бажання отримати особистий зиск з можливостей організації.

Через спробу швейцарця продати частину комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, серед яких був брат зятя Дональда Трампа, в УЄФА остаточно вирішили домогтися відставки Інфантіно.

Додала проблем ФІФА інформація про те, що через рік після проведення Клубного чемпіонату світу у новому форматі з 32 командами клуби, які не брали участь у турнірі, досі не отримали свої солідарні виплати.

Інфантіно намагається зберегти свою посаду, сподіваючись на особисте заступництво президента США Дональда Трампа.