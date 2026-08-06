Несподівано навіть критики Інфантіно у складі виконкому висловили йому підтримку. Тож тепер прибрати його вдасться не раніше виборів 2027 року, пише 24 Канал.

Що сталося на засіданні виконкому ФІФА у Марокко

Як пише BBC, Інфантіно в оточенні ключових людей у міжнародній футбольній федерації висловив жаль, що його ідея про передачу частини комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам викликала стільки негативу. Він "вибачився за помилки, які більше не має наміру повторювати".

Водночас заяви ФІФА після виконкому містять і досить агресивну обіцянку "більше не терпіти спроби порушити чесність та репутацію організації шляхом наклепів у пресі". Очевидно, президента зачепило звинувачення у тому, що він готовий в обмін на підтримку від влади Марокко віддати Рабату фінал Мундіалю-2030.

Виконком підтримав Інфантіно, що зробило неможливим план УЄФА швидко позбутися президента ще до виборів.

Коли тепер Інфантіно може піти з посади президента

Маючи за собою позитивне рішеня виконкому, швейцарець може розслабитися принаймні до березня 2027 року, коли на засіданні конгресу ФІФА відбудуться вибори президента.

Втім тепер очевидно, що виграти їх без конкуренції Інфантіно не зможе. До листопада 2026 року можна подавати кандидатури, і в УЄФА збираються визначитися зі своїм висуванцем. Президент Європейського футбольного союзу Александр Чеферін закликав асоціації відмовитися від підтримки Інфантіно та має намір обговорити можливого наступника під час проведення Суперкубка у Зальцбургу 12 серпня.