Неожиданно даже критики Инфантино из числа членов исполкома выразили ему поддержку. Поэтому теперь отстранить его удастся не раньше выборов 2027 года, пишет 24 Канал.

Что произошло на заседании исполкома ФИФА в Марокко

Как пишет BBC, Инфантино в окружении ключевых фигур международной футбольной федерации выразил сожаление, что его идея о передаче части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам вызвала столько негатива. Он "извинился за ошибки, которые больше не намерен повторять".

В то же время заявления ФИФА после заседания исполнительного комитета содержат и довольно агрессивное обещание "больше не терпеть попытки подорвать честность и репутацию организации посредством клеветнических публикаций в прессе". Очевидно, президента задело обвинение в том, что он готов в обмен на поддержку со стороны властей Марокко отдать Рабату финал "Мундиаля-2030".

Исполком поддержал Инфантино, что сделало невозможным план УЕФА быстро избавиться от президента еще до выборов.

Когда теперь Инфантино может уйти с поста президента

Имея за спиной положительное решение исполкома, швейцарец может расслабиться по крайней мере до марта 2027 года, когда на заседании конгресса ФИФА состоятся выборы президента.

Впрочем, теперь очевидно, что выиграть их без конкуренции Инфантино не сможет. До ноября 2026 года можно выдвигать кандидатуры, и в УЕФА собираются определиться со своим кандидатом. Президент Европейского футбольного союза Александр Чеферин призвал ассоциации отказаться от поддержки Инфантино и намерен обсудить возможного преемника во время проведения Суперкубка в Зальцбурге 12 августа.