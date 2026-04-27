Sport News 24 Футбол Партнер Миколенка, за якого віддали 100 мільйонів фунтів, заснув п'яним у барі
27 квітня, 13:52
Партнер Миколенка, за якого віддали 100 мільйонів фунтів, заснув п'яним у барі

Андрій Олійник
Основні тези
  • Джек Гріліш, гравець Евертона, заснув п'яним у барі Манчестера, що викликало обурення в медіа.
  • У 2021 році Манчестер Сіті заплатив за Гріліша 100 мільйонів фунтів, але його результативність не виправдала очікувань.
Англійський футболіст Джек Гріліш відомий своїм безвідповідальним ставленням до спортивного режиму. Зловживання алкоголем знову обернулося для гравця Евертона скандалом.

Товариш Віталія Миколенка по команді надто добре провів час в одному із барів Манчестера. Як пише Football Tweet, вінгера помітили і сфотографували у жалюгідному стані.

Що трапилося з Джеком Грілішем?

Гріліш перебуває у лазареті Евертона через ушкодження, яке потребувало операції, тож цього сезону він "ірискам" не помічник. У вільний час футболіст поїхав розважатися до Манчестера. 

Там в одному із закладів він захопився алкоголем і заснув просто за столиком. Звичайно ж, така пригода зіркового гравця не залишилася без папараці, які одразу ж виклали в мережу п'яні фото гравця.

Для Джека такі халепи – справа звична. Преса постійно ловить його на розбишацьких витівках, гучних вечірках з великою кількістю спиртного та неналежній поведінці.

Що відомо про кар'єру Гріліша?

  • Як зазначає Transfermarkt, у 2021 році боси Манчестер Сіті настільки вірили у талант англійця, що виклали за нього божевільну суму у 100 мільйонів фунтів, що стало найдорожчим трансфером британського футболіста в історії.
  • Такі гроші вінгер не виправдав: жодного разу не забив за "містян" більше 5 голів упродовж сезону АПЛ і пропускав чимало матчів.
  • У 2025 році Сіті віддали його в оренду до Евертона, за який він теж аж ніяк не вражав результативністю: 2 голи у 22 матчах. Орендна угода завершується влітку, ймовірно, Гріліш повернеться до Манчестера, але місце у команді йому не гарантоване.
 

