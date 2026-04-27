Партнер Миколенка, за якого віддали 100 мільйонів фунтів, заснув п'яним у барі

Англійський футболіст Джек Гріліш відомий своїм безвідповідальним ставленням до спортивного режиму. Зловживання алкоголем знову обернулося для гравця Евертона скандалом.

Товариш Віталія Миколенка по команді надто добре провів час в одному із барів Манчестера. Як пише Football Tweet, вінгера помітили і сфотографували у жалюгідному стані.

Що трапилося з Джеком Грілішем?

Гріліш перебуває у лазареті Евертона через ушкодження, яке потребувало операції, тож цього сезону він "ірискам" не помічник. У вільний час футболіст поїхав розважатися до Манчестера.

Там в одному із закладів він захопився алкоголем і заснув просто за столиком. Звичайно ж, така пригода зіркового гравця не залишилася без папараці, які одразу ж виклали в мережу п'яні фото гравця.

Для Джека такі халепи – справа звична. Преса постійно ловить його на розбишацьких витівках, гучних вечірках з великою кількістю спиртного та неналежній поведінці.

Що відомо про кар'єру Гріліша?