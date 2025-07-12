Найдорожчого футболіста Манчестер Сіті засікли п'яним на концерті Oasis: відео інциденту

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш відомий своїми "алкогольними" витівками. Чергова скандальна ситуація трапилася під час концерту легендарного рок-гурту Oasis.

Британський рок-гурт Oasis проводить перший тур після возз'єднання у 2024 році. Джек Гріліш не залишив поза увагою таку мегаподію та 11 липня відвідав концерт братів Ґаллагер у Манчестері, пише 24 Канал.

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П'яний Гріліш на концерті культового гурту

Вболівальники впізнали зірку МанСіті серед глядачів концерту. Вони підійшли до нього, щоб зробити спільне фото.

Все б нічого, якби не стан Гріліша. Півзахисник "містян" знову був на підпитку, що одразу впадало в очі.

Знаєш, бро, я люблю Сіті найбільше на світі. А знаєш, що я люблю ще більше? Фанатів Сіті, вони найкращі фанати у світі,

– сказав Гріліш вболівальникам.

Відео з п'яним Грілішем

Зазначимо, що це не перша п'яна витівка зірки МанСіті. У березні 2025 року Гріліша побачили у нетверезому стані, коли він виходив з пабу в Ньюкаслі. А у 2023 році англієць так святкував требл "містян", що майже не спав кілька діб.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті придбав Джека Гріліша в Астон Вілли за 117,5 мільйона євро. Він став найдорожчим футболістом в історії клубу. Проте досягнення вінгера на футбольному полі не дотягують до його звершень у пивбарі.

У минулому сезоні Джек зіграв за МанСіті 32 матчі та забив лише 3 м'ячі. Його трансферна вартість знизилася зі 100 до 28 мільйонів євро.

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