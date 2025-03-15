В Італії високо оцінили перформанс Маліновського, який віддав два асисти

У п'ятницю, 14 березня, відбувся перший матч 29 туру італійської Серії А. У ньому Дженоа вдома приймала Лечче.

Вперше після травми у стартовому складі "грифонів" вийшов Руслан Маліновський. Він провів сильний поєдинок і двома асистами допоміг господарям здобути перемогу з рахунком 2:1.

Читайте також Команда добре грала без нього, – Іраола прокоментував повернення Забарного після дискваліфікації

Чудова преса для українця

Після завершення матчу журналісти італійського видання Tuttomercatoweb оцінили гру українського півзахисника, інформує 24 Канал. Вони похвалили його за вплив на атакувальний потенціал Дженоа та відзначили реакцію фанатів, які були в захваті від виступу Руслана:

Як сильно не вистачало якісної гри цього футболіста. Вієйра довірив Руслану місце у стартовому складі на позиції плеймейкера. Маліновський показав гарний футбол, постійно знаходив передачами партнерів і зробив чудові асисти на Міретті. Українець залишав поле під бурхливі оплески – він їх заслужив.

Зазначимо, що це був лише другий поєдинок для Руслана Маліновського після відновлення від серйозної травми. Через перелом ноги та вивих суглоба правої щиколотки він пропустив п'ять місяців.

Довідка. У нинішньому сезоні українець провів всього вісім матчів за Дженоа в усіх турнірах. У них він віддав три результативні передачі.

Наступний поєдинок "грифони" проведуть 29 березня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.