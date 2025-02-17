Команда "Залізного Майка" відповіла на скандальний закид Пола про хворобу Паркінсона

Скандальний блогер-боксер Джейк Пол під час одного з інтерв'ю заявив, що Майк Тайсон перед їхнім боєм мав хворобу Паркінсона. Команді легендарного чемпіона довелося оперативно реагувати на дезінформацію.

Джейк Пол заявив, що "Залізний Майк" перед боєм вживав жаб'ячу отруту, яка володіє психоделічним ефектом. Нібито завдяки цьому препарату колишній абсолютний чемпіон вилікувався від хвороби Паркінсона, пише 24 Канал з посиланням на TMZ.

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Реакція команди "Залізного Майка" на вигадки ютубера

На відверту маячню Пола відреагувала команда Майка Тайсона. Вони змушені були спростувати брехню скандального шоумена.

Майк щасливий і абсолютно здоровий. У нього немає хвороби Паркінсона чи будь-якої іншої хвороби,

– йдеться у заяві команди Майка Тайсона.

Опинившись в ролі дурня, Джейк Пол поспішив виправитися. На своїй сторінці в мережі Х він повідомив, що просто обмовився, а мав на увазі зовсім інше.

"У Майка Тайсона не було Паркінсона... Якого біса? Чому Інтернет такий, бл**а, тупий?! Я обмовився. Мав на увазі, що він використовував жабу, щоб зцілити свій біль. Він багато разів про це говорив. Так само я роблю це. Так само як багато хто робить це", – написав блогер-боксер.

Нагадаємо, що бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом відбувся 15 листопада 2024 року. Поєдинок довелося переносити через проблеми зі здоров'ям в ексчемпіона.

Бій завершився перемогою 27-річного блогера над 58-річним ветераном боксу. Джейк отримав шквал критики за цей поєдинок.

Після бою Пол і Тайсон з'явилися на вечірці на честь обрання Трампа, де порозважали усіх присутніх.