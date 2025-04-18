Епатажний ютубер Джейк Пол проведе бій проти колишнього чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Блогер-боксер пообіцяв нокаутувати титулованого мексиканця, пише 24 Канал з посиланням на пост Пола в мережі Х.

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Джейк Пол проти сина культового боксера

Поєдинок Пола та Чавеса-молодшого відбудеться 28 червня в Анахаймі, США. 39-річний мексиканець востаннє виходив на ринг у липні 2024 року.

"П’ять років тому я вперше вийшов у ринг для свого професійного дебюту – після лише одного аматорського бою. І з того моменту кожен мій вихід був кроком до звання чемпіона світу. Я щойно переміг найстрашнішого бійця планети (Майка Тайсона – 24 Канал), побив кілька рекордів, і тепер виходжу проти колишнього чемпіона світу, в активі якого 54 перемоги", – написав Пол.

Джейк Пол проведе бій з Хуліо Сезарем Чавесом-молодшим / фото з мережі Х блогера

Що відомо про нового суперника Пола

Хуліо Сезар Чавес-молодший – син культового мексиканського боксера Хуліо Сезара Чавеса. Його батько був найкращим боксером світу за версією The Ring з 1990 по 1993 рік.

Щодо Чавеса-молодшого, то він був чемпіоном світу у середній вазі за версією WBC (2011-2012). На його рахунку 54 перемоги на профі-рингу, в тому числі 34 – нокаутом. У шести боях він зазнав поразок, а ще один поєдинок завершився внічию.

За останні чотири роки мексиканець провів лише один бій. У липні минулого року він переміг колишнього бійця UFC Юраю Холла в андеркарді бою Джейка Пола та Майка Перрі.

Щодо Джейка Пола, то його рекорд становить 11 перемог у 12 поєдинках. У листопаді 2024 року він переміг 58-річного Майка Тайсона. Скандальний блогер мріє стати чемпіоном світу з боксу.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може провести бій за правилами ММА проти Олександра Усика. Про це натякнув директор українського чемпіона Сергій Лапін.