Эпатажный ютубер Джейк Пол проведет бой против бывшего чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса-младшего. Блогер-боксер пообещал нокаутировать титулованного мексиканца, пишет 24 Канал со ссылкой на пост Пола в сети Х.

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Джейк Пол против сына культового боксера

Поединок Пола и Чавеса-младшего состоится 28 июня в Анахайме, США. 39-летний мексиканец в последний раз выходил на ринг в июле 2024 года.

"Пять лет назад я впервые вышел в ринг для своего профессионального дебюта – после всего одного любительского боя. И с того момента каждый мой выход был шагом к званию чемпиона мира. Я только что победил самого страшного бойца планеты (Майка Тайсона – 24 Канал), побил несколько рекордов, и теперь выхожу против бывшего чемпиона мира, в активе которого 54 победы", – написал Пол.

Джейк Пол проведет бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим / фото из сети Х блогера

Что известно о новом сопернике Пола

Хулио Сезар Чавес-младший – сын культового мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса. Его отец был лучшим боксером мира по версии The Ring с 1990 по 1993 год.

Что касается Чавеса-младшего, то он был чемпионом мира в среднем весе по версии WBC (2011-2012). На его счету 54 победы на профи-ринге, в том числе 34 – нокаутом. В шести боях он потерпел поражения, а еще один поединок завершился вничью.

За последние четыре года мексиканец провел лишь один бой. В июле прошлого года он победил бывшего бойца UFC Юраю Холла в андеркарде боя Джейка Пола и Майка Перри.

Что касается Джейка Пола, то его рекорд составляет 11 побед в 12 поединках. В ноябре 2024 года он победил 58-летнего Майка Тайсона. Скандальный блогер мечтает стать чемпионом мира по боксу.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол может провести бой по правилам ММА против Александра Усика. Об этом намекнул директор украинского чемпиона Сергей Лапин.