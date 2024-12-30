Після бою обидва боксери повернулись додому до своїх сімей. Стало відомо, чим займається "Циганський король" після поразки від Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на The Mirror.

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Чим займається Ф'юрі вдома

Джиммі Харрінгтон, друг Тайсона Ф'юрі, розповів, що британець повернувся у Моркам після бою з Олександром Усиком. Вдома "Циганський король" проводить час з сім'єю та займається повсякденними справами.

Так він поголив бороду. Я бачив, як він ходив випити каву, гуляв з сім'єю, а також повернувся до сімейного та батьківського життя. Він був відсутнім протягом трьох місяців, не бачив свою сім'ю,

– розповів друг Ф'юрі.

Харрінгтон зазначив, що тепер Тайсон Ф'юрі збирається провести новорічні свята у колі своєї родини.

Зазначимо, що раніше повідомляли про те, що "Циганський король" може провести поєдинок проти Ентоні Джошуа. Також промоутер Ф'юрі Френк Воррен висловився про майбутнє британця.