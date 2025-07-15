Донька Шумахера стала чемпіонкою світу у кінному виді спорту через три місяці після пологів

Джина продовжує професійно займатися спортом на конях. Дівчина досягла першого всесвітнього успіху у складі збірної Німеччини з рейнінгу.

Легендарний гонщик Міхаель Шумахер продовжує відновлюватися після страшного інциденту. У 2013 році німець невдало впав під час катання на лижах, після чого опинився у комі. Втім донька німця продовжує залишатися на слуху, повідомляє 24 Канал з посиланням на збірну Німеччини з рейнінгу.

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Чим запам'яталась Джина Шумахер?

28-річна Джина досягає нових успіхів у кінному спорті. На днях дівчина тріумфувала на чемпіонаті світу з рейнінгу, який пройшов на ранчо CS Ranch у швейцарському Гівріні.

Рейнінг є видом кінного спорту, в якому вершник виконує маневри на коні. Джина здобула дві золоті медалі. У індивідуальному заліку німкеня стала найкращою з показником 222,5 бала.

Крім того, Шумахер взяла "золото" у командному заліку. Вона була у складі збірної Німеччини разом із Йоганнесом Хейлем, Олівером Штейном та Еліасом Ернстом.

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Нагадаємо, що у березні Джина народила дитину, зробивши Міхаеля Шумахера дідусем. Наразі життя німецького гонщика залишається в секреті, як і стан його здоров'я.

Відзначимо, що Шумахер провів зіркову кар'єру у Формулі-1. Німець виступав у "королівських перегонах" з 1991 по 2012 роки та завоював сім титулів чемпіона, ставши рекордсменом по цьому показнику.