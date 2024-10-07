Український футболіст Євген Чеберко вже понад рік грає у США. У червні 2023 року центральний захисник перебрався у Коламбус Крю, з яким одразу ж досяг успіху.

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Зустрівся з Байденом

Минулого року його команда стала чемпіоном МЛС, а цього стала тріумфатором Кубка ліги. Тепер же Чеберко поділився новим важливим моментом з його життя.

Євген разом із Коламбус Крю завітали до Білого дому. Там команда провела зустріч з президентом США Джо Байденом, а також зробила із ним спільне фото.

Сюрреалізм. Неймовірний момент у моєму житті. Я ніколи не думав про це, але життя знову показує, наскільки воно непередбачуване та неймовірне. Дуже вдячний цим людям і клубу за цей момент, я його ніколи не забуду,

– написав українець у себе в інстаграм.



Джо Байден зустрівся із гравцями Коламбус Крю / фото з інстаграму Євгена Чеберка

Відзначимо, що чемпіон МЛС завжди робить візит до Білого дому та зустрічається з президентом. Це є традицією для всіх чемпіонів професійних ліг у США.

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Нагадаємо, що раніше Чеберко виступав за Дніпро, Зорю, ЛАСК та Осієк. У складі Коламбус Крю захисник відіграв 30 матчів. Також на його рахунку одна гра за збірну України.