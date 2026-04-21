Син легенди збірної Німеччини отримав перелом шиї та пропустить чемпіонат світу-2026
- Гравець Чезени Джонатан Клінсманн отримав перелом шийного хребця у грі проти Палермо.
- Через цю травму син Юргена Клінсманна пропустить чемпіонат світу-2026.
Вже найближчого літа у США, Канаді та Мексиці відбудеться черговий чемпіонат світу з футболу. Одна з країн-господарок змагання підходить до турніру із великими амбіціями.
Мова про збірну США, яка заради Мундіалю запросила топ-тренера Маурісіо Почеттіно. Проте схоже, що американцям не вдасться підійти до ЧС в оптимальному складі, повідомляє talkSPORT.
До теми Україна може зіграти на чемпіонаті світу-2026: ФІФА планує проведення додаткового плей-оф
Що сталось із сином Клінсманна?
За півтора місяці до турніру важку травму отримав воротар Чезени Джонатан Клінсманн. Під час матчу проти Палермо 29-річний кіпер зламав шийний хребець.
Гравця довелось виносити з поля на ношах. Таким чином. Клінсманн точно пропустить домашній чемпіонат світу, який мав стати для нього дебютним у кар'єрі.
Зазначимо, що хлопець є сином легендарного Юргена Клінсманна, який ставав чемпіоном світу та Європи зі збірною Німеччини. Клінсманн також тренував збірну США з 2011 по 2016 роки.
Джонатан же обрав виступи за американську команду, але поки так і не дебютував за неї. Кіпер грав за збірні U-19 та U-21, а також олімпійську команду. В національній же збірній він лише викликався в статусі гравця запасу.
До слова, в Чезені Клінсманн-молодший вже другий сезон є основним воротарем. Наразі команда бореться за потрапляння у плей-оф для підвищення в Серію А, посідаючи 8 місце згідно з сайтом Flashscore.
Що відомо про чемпіонат світу-2026?
- Мундіаль пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня. Це буде перший Мундіаль в історії, який пройде одночасно в трьох країнах.
- Крім того, ФІФА пішла на розширення змагання, допустивши на чемпіонат світу аж 48 команд. Вони розбились на 12 груп по чотири, а у плей-оф пройдуть перші два місця та 8 найкращих третіх місць.
- Збірна США потрапила у групу D, де її суперниками стануть Парагвай, Туреччина та Австралія. Свої матчі групи підопічні Почеттіно проведуть в Лос-Анджелесі та Сіетлі.
- Що ж стосується збірної України, то наша команда не змогла подолати кваліфікацію на турнір. Підопічні Реброва вийшли у раунд плей-оф відбору, але там у півфіналі поступились збірній Швеції (1:3).