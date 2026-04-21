Син легенди збірної Німеччини отримав перелом шиї та пропустить чемпіонат світу-2026

Вже найближчого літа у США, Канаді та Мексиці відбудеться черговий чемпіонат світу з футболу. Одна з країн-господарок змагання підходить до турніру із великими амбіціями.

Мова про збірну США, яка заради Мундіалю запросила топ-тренера Маурісіо Почеттіно. Проте схоже, що американцям не вдасться підійти до ЧС в оптимальному складі, повідомляє talkSPORT.

Що сталось із сином Клінсманна?

За півтора місяці до турніру важку травму отримав воротар Чезени Джонатан Клінсманн. Під час матчу проти Палермо 29-річний кіпер зламав шийний хребець.

Гравця довелось виносити з поля на ношах. Таким чином. Клінсманн точно пропустить домашній чемпіонат світу, який мав стати для нього дебютним у кар'єрі.

Зазначимо, що хлопець є сином легендарного Юргена Клінсманна, який ставав чемпіоном світу та Європи зі збірною Німеччини. Клінсманн також тренував збірну США з 2011 по 2016 роки.

Джонатан же обрав виступи за американську команду, але поки так і не дебютував за неї. Кіпер грав за збірні U-19 та U-21, а також олімпійську команду. В національній же збірній він лише викликався в статусі гравця запасу.

До слова, в Чезені Клінсманн-молодший вже другий сезон є основним воротарем. Наразі команда бореться за потрапляння у плей-оф для підвищення в Серію А, посідаючи 8 місце згідно з сайтом Flashscore.

