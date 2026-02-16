Відомий американський фігурист підтримав Україну під час Олімпіади, одягнувши вишиванку

Триразовий чемпіон США з фігурного катання та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 року Джонні Вейр з'явився на Олімпійських іграх 2026 у вишиванці. У такий спосіб він публічно висловив підтримку Україні.

На особистій сторінці в інстаграм американський фігурист Вейр опублікував відео, де позує у вишиванці. До допису він додав трек українського артиста Артема Пивоварова – "Ой на горі".

Що відомо про Джонні Вейра?

Як пишуть у відкритих дерелах, в 1994 році він надихнувся фігурним катанням після того, як спостерігав за змаганнями Оксани Баюл на Зимових Олімпійських іграх 1994 року.

У той час цей вид спорту набував популярності.

Протягом своєї спортивної кар'єри він тричі ставав чемпіоном США (2004, 2005, 2006 роки), а на чемпіонаті світу 2008 року здобув бронзову медаль.

Вейр представляв США на двох зимових Олімпійських іграх – 2006 у Турині та 2010 у Ванкувері.

Після завершення змагальної кар'єри Вейр не залишив світ спорту: він став коментатором і експертом з фігурного катання на телебаченні, працюючи на NBC під час трансляцій Олімпійських ігор і світових чемпіонатів.

Як ще Джонні Вейр підтримував Україну?

