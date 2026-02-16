Укр Рус
16 лютого, 18:24
Відомий американський фігурист підтримав Україну під час Олімпіади, одягнувши вишиванку

Олександра Власова
Основні тези
  • Джонні Вейр підтримав Україну на Олімпіаді 2026, одягнувши вишиванку та опублікувавши відео з піснею Артема Пивоварова.
  • Вейр, триразовий чемпіон США та коментатор NBC, раніше підтримував Україну через тренування під пісню "KAZKA" та пости в соцмережах.

Триразовий чемпіон США з фігурного катання та бронзовий призер чемпіонату світу 2008 року Джонні Вейр з'явився на Олімпійських іграх 2026 у вишиванці. У такий спосіб він публічно висловив підтримку Україні.

На особистій сторінці в інстаграм американський фігурист Вейр опублікував відео, де позує у вишиванці. До допису він додав трек українського артиста Артема Пивоварова – "Ой на горі".

Що відомо про Джонні Вейра?

Як пишуть у відкритих дерелах, в 1994 році він надихнувся фігурним катанням після того, як спостерігав за змаганнями Оксани Баюл на Зимових Олімпійських іграх 1994 року.

У той час цей вид спорту набував популярності.

Протягом своєї спортивної кар'єри він тричі ставав чемпіоном США (2004, 2005, 2006 роки), а на чемпіонаті світу 2008 року здобув бронзову медаль.

Вейр представляв США на двох зимових Олімпійських іграх – 2006 у Турині та 2010 у Ванкувері.

Після завершення змагальної кар'єри Вейр не залишив світ спорту: він став коментатором і експертом з фігурного катання на телебаченні, працюючи на NBC під час трансляцій Олімпійських ігор і світових чемпіонатів.

Як ще Джонні Вейр підтримував Україну?

  • Відео у вишиванці під пісню Артема Пивоварова
  • Тренування під пісню гурту "KAZKA"
  • Пост в підтримку України

Як проходить фігурне катання на Олімпіаді-2026?

  • У чоловічому одиночному розряді виграв Михайло Шайдоров, ставши першим спортсменом з Казахстану, який здобув олімпійське золото у фігурному катанні. Срібло здобув японець Юма Кагіяма, а бронзу – його співвітчизник Шун Сато.

  • У спортивних танцях на льоду перемогу здобули французькі танцюристи Лоренс Фурньє-Бодрі та Гійом Цізерон. Срібло отримали американці Медісон Чок та Еван Бейтс, а бронзу – канадська пара Пайпер Гіллс та Пол Пуаріє.

  • У парному катанні після короткої програми лідирують Мінерва Фаб'єн Хазе та Нікіта Володін із Німеччини, випереджаючи грузинську пару Анастасію Метелкіну та Лука Берулава та канадських фігуристів Лію Перейру і Трентта Мішо.