Попередньо Олександр Усик прийняв виклик у ринзі від Даніеля Дюбуа, але також уперто ходять чутки, що він може змінити вагову категорію. Своєю думкою щодо майбутнього українського бійця поділився колишній чемпіон світу Джордж Гроувз.

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Важкий суперник для Усика

Британець вважає, що є боксер, проти якого Олександру Усику буде набагато важче здобути перемогу, ніж проти "Динаміта", повідомляє 24 Канал із посиланням на Big Fight Weekend. Він виділив проспекта хевівейту Мозеса Ітауму.

Мозес Ітаума стане майбутнім суперважкої ваги. Те, що він робить зараз у 19 років, просто неймовірно. Це нагадує Майка Тайсона. Ітаума буде складнішим суперником для Усика, ніж Даніель Дюбуа,

– вважає Гроувз.

Зазначимо, що в 19 років Мозес Ітаума має на своєму рахунку вже 11 боїв на професійному рівні. Він здобув усі перемоги, з яких дев'ять – нокаутом.

Нагадаємо, що востаннє уродженець Словаччини виходив на ринг в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі. Він нокаутував Демсі Маккіна вже в першому раунді.