Наразі його подальші кроки в кар'єрі невідомі. Серед головних варіантів називається зміна вагової категорії та другий поєдинок з Даніелем Дюбуа, який кинув виклик нашому боксеру.

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Атлас радить піти з боксу

Своєю думкою щодо цього поділився авторитетний тренер Тедді Атлас, повідомляє 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas. Він вважає, що зараз ідеальний момент для Олександра Усика, щоб повісити рукавички на цвях.

"Якби я був на місці Усика, то сказав би, що завершую кар'єру. Зараз ідеальний час. Він бився з усіма, заробив купу грошей, зробив усе, прекрасно представляв свою країну.

Однак думаю, що цього не станеться. Є багато причин. Ми можемо сказати напевно: Олександр Усик – великий. Він один із найвидатніших", – сказав Атлас.

Довідка. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному ринзі. Він провів 23 битви – усі перемоги, з яких 14 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше майбутніх потенційних суперників Олександра Усика назвав американський тренер Малік Скотт. Він вважає, що українець може провести бій проти Мартіна Баколе або Чжан Чжилея.