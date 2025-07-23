Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу вимушено завершив кар'єру через ризик осліпнути

Британець Джош Тейлор десять років виступав у професійному боксі. Через проблеми зі здоров'ям він у доволі ранньому віці вирішив повісити рукавички на цвях.

Іменитий боєць повідомив про це рішення у своїх соцмережах. Він зізнався, що вимушений був піти на такий крок через рекомендації лікарів, інформує 24 Канал.

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Чому Тейлор завершив кар'єру?

У нього вже тривалий час були проблеми зі здоров'ям. Раніше шотландець переніс операцію на очах і сподівався, що зможе повноцінно продовжувати кар'єру.

Проте після поразки від Екова Ессумана у травні лікарі порадили 34-річному спортсмену повісити рукавички на цвях. Інакше він ризикував втратити зір.

У мене періодично виникають проблеми з зором, і, на жаль, мені тепер доводиться завершити кар'єру, інакше я ризикую втратити зір. Хоча боєць у мені завжди хоче боксувати далі, я знаю, що маю слухати медиків і рятувати себе від самого себе,

– написав Тейлор.

Зазначимо, що Джош Тейлор є переможцем Всесвітньої суперсерії боксу. У травні 2021 року він переміг Хосе Раміреза та став абсолютним чемпіоном світу в першому напівсередньому дивізіоні.

До слова. Всього на професійному рівні шотландський боксер провів 22 поєдинки. Він мав серію з 19 перемог, проте поступився у трьох останніх боях. У червні 2018 року Джош Тейлор бився з Віктором Постолом, якого здолав одностайним рішенням суддів.

Нагадаємо, що на початку червня також через проблеми з зором кар'єру завершив японський боксер Косей Танака. Він був чемпіоном світу за версією WBO у кількох вагових категоріях.