В його серці палає вогонь, – Красюк оцінив шанси Джошуа у битві з Ф'юрі

Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після поразки від Олександра Усика. Проте його потенційний бій з Ентоні Джошуа викликає підвищений інтерес серед уболівальників.

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк висловив думку стосовно поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку фахівця, обидва боксери мають однакові шанси на перемогу, пише 24 Канал з посиланням на Boxing King Media.

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Красюк повірив у Джошуа

Промоутер Олександра Усика розмовляв з Ей-Джеєм на церемонії The Ring. Після цього він змінив свою думку про Джошуа.

"У цьому бою шанси 50 на 50. Я поясню вам чому. Коли Джошуа програв Дюбуа, я думав, що з Ентоні покінчено, що йому потрібно піти на пенсію. Я поговорив з ним на церемонії The Ring і запитав, чи як і раніше в його серці палає вогонь. Він відповів "так", і в його очах я побачив, що він сказав це щиро.

Якщо у такого хлопця, як він, горить вогонь у грудях, то ніщо його не зупинить. Так що для мене тут 50 на 50", – сказав Красюк.

Зазначимо, що довгоочікуваний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа на початку року анонсував впливовий організатор сезону в Ер-Ріяді Туркі Аль аш-Шейх. Однак через кілька днів "Циганський король" вкотре вирішив залишити ринг.

Щодо Ентоні Джошуа, то він ще не визначився з наступним суперником. Його промоутер Едді Хірн розвіяв чутки стосовно поєдинку з Мартіном Баколе.