Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа у наступному році планує повернутися на ринг. Серед претендентів на бій з британцем є представник країни-агресорки.

Російський супертяж Арсланбек Махмудов поділився подробицями спілкування з британцем Ентоні Джошуа. Під час листування у соцмережах росіянин запропонував колишньому королю хевівейту спільний бій, пише 24 Канал з посиланням на Boxing News.

Чи погодився Джошуа на бій з росіянином?

Махмудов заявив, що нібито Ей-Джей погодився на поєдинок, якщо він переможе Девіда Аллена.

"Ми трохи по-дружньому поспілкувалися з Джошуа в інстаграмі. Я запропонував йому бій, і він відповів: "Добре, наступного року ми можемо це влаштувати". Я сказав йому: "Гаразд, ти дав мені слово". Він відповів: "Добре". Ось і все.

Для мене це цікавий поєдинок не тільки тому, що це велика можливість, а й у спортивному плані. Річ у тім, що є історія в любителях. Джошуа програв двом бійцям на чемпіонаті Європи та світу, а я їх переміг. По-друге, у нас майже однакові параметри: антропометрія, зріст, вага і вік. Тож це цікаво. Ми немов брати-близнюки", – заявив Махмудов.

Зазначимо, що 11 жовтня Арсланбек Махмудов проведе бій проти британця Девіда Аллена. За даними BoxRec, росіянин зазнав двох поразок у чотирьох останніх поєдинках – Агіту Кабаєлу та Гвідо Віанелло. Це призвело до падіння Махмудова в рейтингу надважкого дивізіону. Тож наразі його шанси зустрітися з Джошуа виглядають примарними. Тим більше такими питаннями займаються промоутери.

Коли повернеться у ринг Джошуа?