"Моє серце з ним": Кличко щемливо відреагував на моторошну аварію з Джошуа

Ентоні Джошуа 29 грудня 2025 року потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. Володимир Кличко був одним із тих представників боксу, який не оминув своєю увагою жахливу аварію із британцем.

Володимир Кличко на своїй сторінці у соцмережі Х висловив співчуття та підтримку Ентоні Джошуа та його друзям. Українець у своїй публікації пригадав, як у минулому боксував проти британського супертяжа, пише 24 Канал.

Як на аварію із Джошуа відреагував Кличко?

Кличко-молодший зазначив, що Джошуа є справжнім прикладом гідності, який заслуговує найбільшої до себе поваги. Володимир додав, що його серце із Ей Джеєм та його близькими у цей складний для британця час.

Мені глибоко сумно чути про Ей Джея та його близьке коло друзів. Мавши честь провести незабутній бій з ним, я завжди вважав Ентоні справжнім прикладом гідності, який заслуговує на мою найвищу повагу. Моє серце з ним – я бажаю йому та його близьким усього найкращого у цей важкий час,

– написав Володимир.

До слова. У квітні 2017-го Володимир Кличко провів бій проти Джошуа на лондонському "Вемблі". Українець достроково програв в 11-му раунді та втратив вакантні титули WBA і IBO.

Також на аварію за участі Ентоні відреагував Олександр Усик.

У якому стані Джошуа?

На щастя, Ентоні, який сидів позаду водія, отримав лише незначні травми. Його одразу госпіталізували в одну із неназваних лікарень.

Як повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, боксер при свідомості та у стабільному стані. Джошуа продовжуватиме перебувати під постійним наглядом медиків.

Нагадаємо, що Джошуа вирушив в Нігерію, де відпочивав після переможного бою над Джейком Полом.

Що відомо про ДТП за участі боксера?