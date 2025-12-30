"Моє серце з ним": Кличко щемливо відреагував на моторошну аварію з Джошуа
- Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії 29 грудня 2025 року.
- Володимир Кличко висловив співчуття та підтримку Джошуа, назвавши його прикладом гідності, який заслуговує на повагу.
Ентоні Джошуа 29 грудня 2025 року потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. Володимир Кличко був одним із тих представників боксу, який не оминув своєю увагою жахливу аварію із британцем.
Володимир Кличко на своїй сторінці у соцмережі Х висловив співчуття та підтримку Ентоні Джошуа та його друзям. Українець у своїй публікації пригадав, як у минулому боксував проти британського супертяжа, пише 24 Канал.
Як на аварію із Джошуа відреагував Кличко?
Кличко-молодший зазначив, що Джошуа є справжнім прикладом гідності, який заслуговує найбільшої до себе поваги. Володимир додав, що його серце із Ей Джеєм та його близькими у цей складний для британця час.
Мені глибоко сумно чути про Ей Джея та його близьке коло друзів. Мавши честь провести незабутній бій з ним, я завжди вважав Ентоні справжнім прикладом гідності, який заслуговує на мою найвищу повагу. Моє серце з ним – я бажаю йому та його близьким усього найкращого у цей важкий час,
– написав Володимир.
До слова. У квітні 2017-го Володимир Кличко провів бій проти Джошуа на лондонському "Вемблі". Українець достроково програв в 11-му раунді та втратив вакантні титули WBA і IBO.
Також на аварію за участі Ентоні відреагував Олександр Усик.
У якому стані Джошуа?
На щастя, Ентоні, який сидів позаду водія, отримав лише незначні травми. Його одразу госпіталізували в одну із неназваних лікарень.
Як повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing, боксер при свідомості та у стабільному стані. Джошуа продовжуватиме перебувати під постійним наглядом медиків.
Нагадаємо, що Джошуа вирушив в Нігерію, де відпочивав після переможного бою над Джейком Полом.
Що відомо про ДТП за участі боксера?
Смертельна аварія відбулась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун. Позашляховик Lexus, у якому перебував Джошуа, перевищив швидкість, втратив керування під час обгону та влетів у вантажівку, яка була припаркова на узбіччі. Про перевищення швидкості елітного авто повідомили у Федеральному корпусі безпеки дорожнього руху Нігерії.
На жаль, не обійшлось без загиблих. Двоє пасажирів Lexus, які були тренерами Ентоні, загинули.
Президент Нігерії Бола Тінубу прокоментував аварію та розповів, що вже мав розмову із Джошуа.