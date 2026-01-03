Джошуа дивом уникнув смерті: що врятувало життя боксера у смертельній аварії

Жахливе ДТП у Нігерії забрало життя двох близьких друзів та тренерів Ентоні Джошуа. Британський боксер врятувався завдяки збігу обставин.

Адвокат водія автомобіля, в якому перебували Джошуа та його тренери, повідомив нові деталі автокатастрофи. В останній момент перед поїздкою ексчемпіон пересів з переднього на заднє місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Як Джошуа уникнув загибелі?

За словами адвоката, завдяки діям водія Джошуа залишився живим. Він попросив британця пересісти на заднє сидіння через погану видимість у дзеркалі бокового виду. Він це поясним габаритами супертяжа.

Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним, але я знаю, що гальма не спрацювали. Мені також відомо, що спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями, бо не бачив бокове дзеркало. Джошуа погодився і сів позаду водія, а Латіф помінявся з ним місцями,

– заявив адвокат водія.

Нагадаємо, що жертвами ДТП стали тренери Джошуа – Латіф "Латц" Айоделе та Сіна Гамі. У момент аварії вони перебували на передньому сидінні.

Раніше повідомлялося, що боєць UFC Брайс Мітчелл звинуватив блогера-боксера Джейка Пола у загибелі друзів Джошуа.

Де зараз Джошуа?