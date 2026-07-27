За словами Маїріса, Пренга чудово розпочав поєдинок, регулярно влучаючи своїми коронними аперкотами та правими ударами через руку, чим нагадав стиль відомого кікбоксера Ріко Верховена. Про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

Нокдауни та "допомога" Усика

Брієдіс з іронією згадав українського боксера Олександра Усика, який підтримував Джошуа перед виходом у ринг.

Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа освятив рукавички, але голову теж треба було освятити, бо в першому раунді два нокдауни. Ледве витримав до закінчення раунду Ентоні Джошуа,

– зазначив латвієць.

Брієдіс наголосив, що в перші хвилини Джошуа "сильно плив", а його посмішка після падінь була лише захисною реакцією.

Підозри у "договірному" бою

Найбільше питань у Брієдіса викликала радикальна зміна картини бою вже у другому раунді. Він не вірить, що професійний боксер Пренга міг повністю виснажитися всього за три хвилини.

Я не вірю цим договірним боям, так назвемо. В першому раунді у Пренги все чітко працювало. І в другому раунді він виходить і нічого не робить. Не може бути, що людина була готова тільки на один раунд. Добре, у сьомому раунді втомився, закислився організм. Але не після першого. Після першого раунду він просто дав себе бити,

– заявив Брієдіс.

Він додав, що після цього Джошуа увімкнув свій потужний удар і без проблем добив суперника, зафіксувавши підсумковий результат.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пренгу вже у другому раунді. Цей бій став поверненням британця на ринг після тривалого відновлення та важкої автокатастрофи. Водночас початок поєдинку ледь не завершився однією з найбільших сенсацій року: вже у стартовому раунді Джошуа двічі опинявся в нокдауні, однак зумів переламати хід бою й достроково здобути перемогу.