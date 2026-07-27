По словам Маириса, Пренга прекрасно начал поединок, регулярно попадая своими коронными аперкотами и правыми ударами через руку, чем напомнил стиль известного кикбоксера Рико Верховена. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале .
Нокдауны и "помощь" Усика
Бриедис с иронией вспомнил украинского боксера Александра Усика, поддерживавшего Джошуа перед выходом в ринг.
Александр Усик перед боем Энтони Джошуа освятил перчатки, но голову тоже нужно было освятить, потому что в первом раунде два нокдауна. Едва выдержал до окончания раунда Энтони Джошуа,
– отметил латвиец.
Бриедис подчеркнул, что в первые минуты Джошуа "сильно плыл", а его улыбка после падений была лишь защитной реакцией.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Подозрения в "договорном" бою
Больше всего вопросов у Бриедиса вызвало радикальное изменение картины боя уже во втором раунде. Он не верит, что профессиональный боксер Пренга мог полностью истощиться всего за три минуты.
Я не верю этим договорным боям, так назовем. В первом раунде у Пренгов все четко работало. И во втором раунде он выходит и ничего не делает. Не может быть, что человек был готов только на один раунд. Ладно, в седьмом раунде устал, закислился организм. Но не после первого. После первого раунда он просто дал себя бить,
– заявил Бриедис.
Он добавил, что после этого Джошуа включил свой мощный удар и без проблем добил соперника, зафиксировав итоговый результат.
Напомним, Джошуа нокаутировал Пренгу уже во втором раунде. Это сражение стало возвращением британца на ринг после длительного восстановления и тяжелой автокатастрофы. В то же время начало поединка едва не завершилось одной из самых больших сенсаций года: уже в стартовом раунде Джошуа дважды оказывался в нокдауне, однако сумел переломить ход боя и досрочно одержать победу.