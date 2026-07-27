"Голову треба було освятити": латвієць Брієдіс прокоментував допомогу Усика для Джошуа

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс поділився думками про поєдинок між Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Латвійський боксер відверто розкритикував поведінку британця та натякнув на дивний характер поєдинку.

За словами Маїріса, Пренга чудово розпочав поєдинок, регулярно влучаючи своїми коронними аперкотами та правими ударами через руку, чим нагадав стиль відомого кікбоксера Ріко Верховена. Про це він розповів на своєму ютуб-каналі.

Нокдауни та "допомога" Усика

Брієдіс з іронією згадав українського боксера Олександра Усика, який підтримував Джошуа перед виходом у ринг.

Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа освятив рукавички, але голову теж треба було освятити, бо в першому раунді два нокдауни. Ледве витримав до закінчення раунду Ентоні Джошуа,

– зазначив латвієць.

Брієдіс наголосив, що в перші хвилини Джошуа "сильно плив", а його посмішка після падінь була лише захисною реакцією.

Підозри у "договірному" бою

Найбільше питань у Брієдіса викликала радикальна зміна картини бою вже у другому раунді. Він не вірить, що професійний боксер Пренга міг повністю виснажитися всього за три хвилини.

Я не вірю цим договірним боям, так назвемо. В першому раунді у Пренги все чітко працювало. І в другому раунді він виходить і нічого не робить. Не може бути, що людина була готова тільки на один раунд. Добре, у сьомому раунді втомився, закислився організм. Але не після першого. Після першого раунду він просто дав себе бити,

– заявив Брієдіс.

Він додав, що після цього Джошуа увімкнув свій потужний удар і без проблем добив суперника, зафіксувавши підсумковий результат.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пренгу вже у другому раунді. Цей бій став поверненням британця на ринг після тривалого відновлення та важкої автокатастрофи. Водночас початок поєдинку ледь не завершився однією з найбільших сенсацій року: вже у стартовому раунді Джошуа двічі опинявся в нокдауні, однак зумів переламати хід бою й достроково здобути перемогу.