Джошуа зізнався, чому насправді вирішив працювати з командою Усика

Ентоні Джошуа протягом тривалого часу вважався одним з найкращих супертяжів свого покоління. Проте в останніх десяти боях він зазнав чотирьох поразок, через що дещо втратив свої позиції.

Після крайнього фіаско він вирішив змінити підхід до тренувань і почав працювати з командою Олександра Усика. Британський боксер на своєму ютуб-каналі розповів, чому пішов на такий крок, інформує 24 Канал.

Що сказав Джошуа про тренування з командою Усика?

Колишній чемпіон світу зізнався, що знову хоче повернутися на вершину. Він пояснив, чим керувався при виборі нових тренерів.

Я зробив крок у тінь. Я маю працювати над собою та перетасувати свої карти. Цікаво, що через 12 місяців я знову опинився на тренуваннях у Валенсії з командою, яка тренувала Ломаченка та Усика. Послухайте, якщо ви хочете перемагати, оточіть себе переможцями. Вони – переможці,

– заявив Ей Джей.

Британець додав, що для виходу на новий рівень йому потрібно вдосконалити свою фізичну форму й команда Усика здатна в цьому допомогти. Він підкреслив, щоб змагатися на елітному рівні та бути в 12-му раунді таким же хорошим, як і в першому, потрібно багато наполегливої ​​праці.

"Це було складно, але тіло адаптовується. Треба прийняти виклик. І я скажу так: тренер показує мені свою турботу наполегливою працею. Я тренуюся не просто для змагань. Я тренуюся, тому що мені подобаються тренування. Тепер, коли йдеться про тренування для змагань, я завжди буду наполегливо працювати, незалежно від того, хто це, тому що це просто в моїй ДНК. Ми наполегливо працюємо. Кожен табір і тренування мають ставати кращими", – сказав Джошуа.

Довідка. Джошуа востаннє бився 21 вересня 2024 року. Тоді в битві за чемпіонський пояс IBF він сенсаційно програв Даніелю Дюбуа нокаутом уже у п'ятому раунді.

Що відомо про наступний бій Джошуа?

Після цього Ей Джей відновлювався від травми та переніс операцію на руці. Його повернення на ринг відбудеться 19 грудня, а суперником стане американський шоумен Джейк Пол.

Бійці проведуть очне протистояння в Маямі. Воно матиме офіційний статус і враховуватиметься в рекорд боксерів.

Поєдинок пройде за нестандартним форматом у вісім раундів з рукавицями 10 унцій. Трансляція бою буде доступна на Netflix.

Що відомо про кар'єру Джошуа?