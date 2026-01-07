Промоутер Джошуа шокував реакцією на завершення кар’єри боксера, який ледь не загинув у ДТП

У ЗМІ з'явилась інформація про закінчення кар'єри Ентоні Джошуа. Начебто таке рішення британський супертяж прийняв після смертельної ДТП, яка трапилась із ним наприкінці 2025 року.

Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів, які були водночас близькими друзями. Після чого дядько Ентоні Джошуа заявив, що Ей Джей більше ніколи не вийде у ринг. На дані слова відреагував промоутер боксера Едді Хірн, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Чи спростував Хірн новину про відхід Джошуа із боксу?

За інформацією видання, представник британського супертяжа та його компанія ніяк не прокоментували слова дядька Ентоні. Вони утримуються від коментарів щодо теми закінчення кар'єри Джошуа.

Як у сім'ї Джошуа повідомили про закінчення кар'єри?

Дядько боксера Адедамола Джошуа розповів, як родина реагує на поєдинки Ентоні. Також родич титулованого боксера натякнув на закінчення кар'єри Ей Джея. Його сім'я із щасливим емоціями зустріла таке рішення Ентоні.

"Щоразу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли він падає, у нас немов серце виривається з грудей. Усі ці переживання під час його боїв – це занадто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі", – процитувало слова дядька Джошуа портал The Punch.

Що відомо про аварію, яка вплинула на Джошуа?