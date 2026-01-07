Промоутер Джошуа шокував реакцією на завершення кар’єри боксера, який ледь не загинув у ДТП
- Ентоні Джошуа вирішив завершити кар'єру після смертельної ДТП, в якій загинули його двоє тренерів.
- Промоутер Едді Хірн та компанія не прокоментували заяви про завершення кар'єри Джошуа.
У ЗМІ з'явилась інформація про закінчення кар'єри Ентоні Джошуа. Начебто таке рішення британський супертяж прийняв після смертельної ДТП, яка трапилась із ним наприкінці 2025 року.
Внаслідок аварії загинуло його двоє тренерів, які були водночас близькими друзями. Після чого дядько Ентоні Джошуа заявив, що Ей Джей більше ніколи не вийде у ринг. На дані слова відреагував промоутер боксера Едді Хірн, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
Чи спростував Хірн новину про відхід Джошуа із боксу?
За інформацією видання, представник британського супертяжа та його компанія ніяк не прокоментували слова дядька Ентоні. Вони утримуються від коментарів щодо теми закінчення кар'єри Джошуа.
Як у сім'ї Джошуа повідомили про закінчення кар'єри?
Дядько боксера Адедамола Джошуа розповів, як родина реагує на поєдинки Ентоні. Також родич титулованого боксера натякнув на закінчення кар'єри Ей Джея. Його сім'я із щасливим емоціями зустріла таке рішення Ентоні.
"Щоразу, коли він виходить на ринг, нас переповнюють емоції. Щоразу, коли він падає, у нас немов серце виривається з грудей. Усі ці переживання під час його боїв – це занадто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі", – процитувало слова дядька Джошуа портал The Punch.
Що відомо про аварію, яка вплинула на Джошуа?
Смертельна аварія із боксером сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун 29 грудня 2025 року. Була інформація, що позашляховим Lexus, у якому перебував Ентоні, перевищив швидкість, пішов на обгін та влетів у припарковану на узбіччі вантажівку.
Джошуа диво вижив, адже за мить до цього пересів із переднього сидіння автомобіля на заднє, опинившись за спиною водія, який також вижив у цій смертельній ДТП.
Відзначимо, що обох вже виписали із лікарні. Якщо Джошуа вирушив відновлюватись до власного будинку у Нігерії, то водія позашляховика взяли під варту. Йому висунули аж чотири звинувачення.
Ентоні разом із мамою з'їздив у похоронне бюро, де вони віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії.
Портал The Guardian Nigeria повідомляв, що є дві ймовірні причини аварії – перевищення швидкості та технічна несправність (раптовий прорив шини). Однак першу причину відкидає син водія. Він запевнив, що його батько вже не перший рік возить Джошуа, тому не перевищував швидкість.