Джошуа розгорнув прапор України з логотипом українського спецпідрозділу

Британський боксер Ентоні Джошуа у 2025 році розпочав працювати з командою Олександра Усика. Напередодні він провів перший поєдинок під керівництвом українського тренерського штабу.

Зірковий супертяж здобув впевнену перемогу над шоуменом і блогером Джейком Полом. Після бою він відзначився красивим жестом, який точно сподобається українцям, повідомляє 24 Канал із посиланням на Artan X.

Що зробив Джошуа після битви з Полом?

Нокаутувавши американця, Ей Джей відповів на декілька запитань на ринзі та викликав на бій Тайсона Ф'юрі, після чого пішов у роздягальню. Там він сфотографувався з прапором України.

На ньому був нанесений логотип спецпідрозділу ГУР "АртанX". Пресслужба українських воїнів опублікувала світлину та прокоментувала цю подію.

Ентоні Джошуа готувався до бою в команді Олександра Усика – у просторі, де кожен рух має вагу, а час формує характер. Перемога не стала випадковістю. Вона була наслідком шляху, дисципліни та віри. Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей – як символ. Бо прапори не підіймають випадкові люди. Їх тримають ті, хто вже навчився вистоювати, падати та знову вставати,

– йдеться у повідомленні.



Джошуа з українським прапором / Фото з соцмереж спецпідрозділу ГУР "АртанX"

Зазначимо, що Джошуа неодноразово підтримував Україну та товаришує з Усиком. Напередодні бою з Полом український чемпіон також зустрічався з британцем і подарував йому вишиванку з зображенням українського козака.

До слова. Після останніх подій у мережі вже називають Ей Джея "нашим слоном" та навіть вважають, що йому треба запропонувати українське громадянство.

Раніше Джошуа зізнався, чому насправді вирішив працювати з командою Усика. Він дуже високої думки про своїх нових тренерів.

Що відомо про кар'єру Джошуа?