Джошуа розгорнув прапор України з логотипом українського спецпідрозділу
- Ентоні Джошуа після перемоги над Джейком Полом сфотографувався з прапором України, на якому був логотип спецпідрозділу ГУР "АртанX".
- Джошуа підтримує Україну, працює з командою Олександра Усика та висловив нещодавно повагу до своїх нових тренерів.
Британський боксер Ентоні Джошуа у 2025 році розпочав працювати з командою Олександра Усика. Напередодні він провів перший поєдинок під керівництвом українського тренерського штабу.
Зірковий супертяж здобув впевнену перемогу над шоуменом і блогером Джейком Полом. Після бою він відзначився красивим жестом, який точно сподобається українцям, повідомляє 24 Канал із посиланням на Artan X.
Що зробив Джошуа після битви з Полом?
Нокаутувавши американця, Ей Джей відповів на декілька запитань на ринзі та викликав на бій Тайсона Ф'юрі, після чого пішов у роздягальню. Там він сфотографувався з прапором України.
На ньому був нанесений логотип спецпідрозділу ГУР "АртанX". Пресслужба українських воїнів опублікувала світлину та прокоментувала цю подію.
Ентоні Джошуа готувався до бою в команді Олександра Усика – у просторі, де кожен рух має вагу, а час формує характер. Перемога не стала випадковістю. Вона була наслідком шляху, дисципліни та віри. Сьогодні наш прапор тримають переможці. Не як трофей – як символ. Бо прапори не підіймають випадкові люди. Їх тримають ті, хто вже навчився вистоювати, падати та знову вставати,
– йдеться у повідомленні.
Джошуа з українським прапором / Фото з соцмереж спецпідрозділу ГУР "АртанX"
Зазначимо, що Джошуа неодноразово підтримував Україну та товаришує з Усиком. Напередодні бою з Полом український чемпіон також зустрічався з британцем і подарував йому вишиванку з зображенням українського козака.
До слова. Після останніх подій у мережі вже називають Ей Джея "нашим слоном" та навіть вважають, що йому треба запропонувати українське громадянство.
Раніше Джошуа зізнався, чому насправді вирішив працювати з командою Усика. Він дуже високої думки про своїх нових тренерів.
Що відомо про кар'єру Джошуа?
Ентоні мав блискучу аматорську кар'єру, вершиною якої стало "золото" на Олімпіаді-2012.
Після тріумфу в Лондоні дебютував на професійному рівні й у 2016 році став чемпіоном світу за версією IBF.
Шість разів успішно захистив цей титул, зокрема, проти Володимира Кличка, якого здолав в 11 раунді, після чого українець завершив кар'єру.
Всього провів 33 поєдинки на профі-рингу. У них він здобув 29 перемог при чотирьох поразках, дві з яких від Олександра Усика (дані BoxRec).